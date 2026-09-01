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No sólo se mueve Osorio: Maximiliano Gutiérrez se marchará al fútbol de Rusia DEPORTES Agencia UNO/Daniel Pino

No sólo se mueve Osorio: Maximiliano Gutiérrez se marchará al fútbol de Rusia

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Equipo El Mostrador Deportes
Por : Equipo El Mostrador Deportes
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El oriundo de Chiguayante sumará su segunda experiencia internacional y la primera en el Viejo Continente defendiendo al equipo policial moscovita.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Maximiliano Gutiérrez (22) ficharía por Dinamo de Moscú por 7M€, según TyC Sports. Huachipato recibiría más de 5M€, ya que Independiente le debía 2M de dólares por la compra del 50% del jugador. Gutiérrez marcó 4 goles y 2 asistencias en 17 partidos con el “Rojo”.
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Al reciente anuncio de fichaje de Darío Osorio por el Crystal Palace inglés, se suma el movimiento de otro chileno. Se trata del delantero Maximiliano Gutiérrez, que juega desde febrero de este año en Independiente de Avellaneda, de Argentina.

El nacido en Chiguayante de 22 años fue cedido desde Huachipato, donde nació futbolísticamente, al “Rey de Copas”. El acuerdo era por un año, con una obligación de compra del 50 % de los derechos del jugador por dos millones de dólares.

Apenas llegó, siguió con el buen pasar que tenía en Las Higueras y marcó cuatro goles y asistió dos veces en apenas 17 partidos con la camiseta del “Rojo”. Por lo mismo, clubes de Europa comenzaron a fijarse en él.

Según informó TyC Sports, Gutiérrez ficharía por el Dinamo de Moscú, de Rusia. “El extremo trasandino se irá por siete millones de euros al fútbol ruso”, explicaron. De ese monto, a Huachipato le corresponderán más de cinco millones de euros, puesto que “el club argentino deberá pagarle a los chilenos los dos millones de dólares que adeudaban desde el arribo del delantero”.

El Dinamo de Moscú marcha sexto en la Liga Premier de Rusia con diez puntos en seis partidos. Aunque en el torneo se fiche a jugadores internacionales, como el caso de Gutiérrez, la guerra entre este país y Ucrania llevó a que la UEFA y la FIFA impusieran todo tipo de sanciones a su fútbol, incluyendo la imposibilidad de participar en campeonatos internacionales.

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