“Te deseamos lo mejor”: Despiden a Darío Osorio del Midtjylland antes de irse a Inglaterra

El delantero chileno Darío Osorio, dará el gran salto de su carrera. Esto, porque el Crystal Palace de Inglaterra se quedará con los servicios del extremo de 22 años nacido en Hijuelas, que hasta hace pocas horas pertenecía al Mitdjylland de Dinamarca.

Se trata de una cesión con opción de compra obligatoria por 26 millones de euros, más cuatro millones más en variables; tras la transacción, el elenco rojinegro mantendrá un porcentaje del pase de Osorio. En total, al menos 30 millones de euros serán desembolsados por el nacional.

The story of Darío Osorio 🇨🇱 pic.twitter.com/iczs5lzElx — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 2, 2026

El impacto de Osorio en el Midtjylland se hizo notar de inmediato. En 121 partidos, entregó 25 goles y 18 asistencias, y fue vital en la obtención de la primera Superliga de Dinamarca en la historia de su club, además de ganar la Supercopa danesa, ambas en 2024.

“Gracias por todo, Darío. Te deseamos lo mejor en la liga más importante del mundo”, publicó el club en redes sociales “Cuando repasamos su trayectoria, lo hacemos ante todo con orgullo. Lo fichamos como un gran talento chileno y, desde entonces, hemos trabajado juntos para su desarrollo como jugador y como persona”, dijo el director deportivo del equipo, Kristian Bach Bak, en el comunicado oficial. “Se necesita mucho para llegar desde Chile al Midtjylland y luego a una de las ligas más importantes del mundo”, finalizó el dirigente.

La venta será la más cara de la historia del fútbol de Dinamarca. El anterior registro correspondía al traspaso de Ernest Nuamah, delantero ghanés que se fue en 2023 desde el FC Nordjælland al Olympique de Lyon de Francia por un estimado de 25 millones de euros.

Azul Azul recibirá parte de la venta

Además, un poco de esos 30 millones llegarán a la Universidad de Chile. El cuadro laico conserva el 10% del pase y un 3,5% correspondiente a los derechos formativos del jugador, por lo que recibirían al menos 3,5 millones de euros por la operación, dependiendo de las variables comerciales que puedan sumarse.

Darío Osorio surgió futbolísticamente en la ‘U’, donde jugó antes de ir al club danés en agosto de 2023. Por esto, se activaría el mecanismo de solidaridad, beneficio de la FIFA para los clubes que formaron al jugador en cuestión.