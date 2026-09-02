Suprema inicia inédita revisión que podría terminar con la remoción de 57 jueces por licencias

La Corte Suprema comenzará este miércoles uno de los procesos disciplinarios más amplios que haya enfrentado el Poder Judicial: 57 jueces deberán pasar por el Máximo Tribunal para conocer si los viajes al extranjero que realizaron mientras se encontraban con licencia médica constituyen faltas suficientemente graves como para terminar con su remoción de la judicatura.

Los casos están incorporados en la tabla de la Suprema mediante sus respectivos cuadernos de remoción y serán examinados en ejercicio de la superintendencia correccional que el máximo tribunal mantiene sobre los tribunales y cortes del país.

El proceso comenzará a las 10.00 horas de este miércoles con un pleno integrado por 18 miembros. Lo encabezará la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, junto a las ministras Soledad Melo, María Cristina Gajardo, Andrea Muñoz y Jessica González, además de las ministras suplentes Eliana Quezada y Carolina Catepillán.

También participarán los ministros Arturo Prado, Mauricio Silva, Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, Jorge Zepeda, Jean Pierre Matus, Omar Astudillo, Gonzalo Ruz y Ricardo Blanco, junto con los ministros suplentes Roberto Contreras y Hernán Crisosto.

Los ministros deberán analizar la situación de cada magistrado a partir de la responsabilidad constitucional y ministerial establecida en el artículo 80 de la Constitución.

La Suprema definió un procedimiento que separará los alegatos de la resolución definitiva. Primero serán escuchadas las defensas de los 57 magistrados y, una vez terminada esa etapa, se convocará a un pleno destinado a la deliberación.

De esta manera, el número de jueces que eventualmente serán expulsados del Poder Judicial recién debería conocerse la próxima semana. Para aprobar la remoción de un magistrado se necesitarán al menos 11 votos.

La revisión será individual. Los integrantes del pleno deberán ponderar los antecedentes particulares de cada caso para determinar si la conducta cuestionada alcanza la gravedad necesaria para establecer mala conducta y disponer la salida del juez.

El calendario, sin embargo, puede extenderse. Cada uno de los 57 magistrados tiene derecho a suspender al menos una vez la vista de su causa y trasladarla al final de la tabla. Hasta el cierre de esta edición se habían registrado más de 14 solicitudes de suspensión.

Al interior del Poder Judicial se calcula que la Suprema alcanzará a revisar entre 10 y 12 cuadernos de remoción por jornada.

La defensa será determinante en esta primera etapa. Los abogados deberán argumentar ante el pleno por qué las faltas a la probidad atribuidas a sus representados no alcanzan una gravedad que justifique declarar su mala conducta y, como consecuencia, removerlos.

Los primeros cinco lugares de la tabla corresponden a magistrados representados por Gabriel Osorio. El abogado, especialista en Derecho Público y excomisionado experto, será así uno de los primeros en presentar sus argumentos ante el pleno.

También intervendrá Carlos Quezada, quien representa a Daniel Urrutia, María Verónica Arancibia, Jorge Saavedra, Lía Chepe, María José Salas y Kathyuzka Drpic. Todos ellos recurrieron al Tribunal Constitucional (TC).

De ese grupo, el caso de Saavedra presenta una situación distinta. Fue el primero en acudir al TC y consiguió que su requerimiento fuera admitido a trámite y posteriormente declarado admisible. El organismo también accedió a suspender su procedimiento ante la Corte Suprema, por lo que, por ahora, su causa podría quedar fuera de la revisión.

Entre quienes comparecerán ante el máximo tribunal también figura el constitucionalista Tomás Jordán, en representación de la jueza Paola Rivas, mientras Juan Carlos Manríquez defenderá al juez José Delgado.

El penalista José Pedro Silva, de BACS Abogados, representará a otra magistrada, al igual que el especialista en Derecho Administrativo William García.

Por su parte, Ciro Colombara y Aldo Díaz tienen la representación de seis jueces. Ambos fueron escogidos por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados para establecer convenios destinados a la defensa de sus asociados. Entre sus representados se encuentran Erna Fuentes, Eduardo Fritz, Juan Manuel Gatica y Macarena Bobadilla, quienes también acudieron durante los últimos días al Tribunal Constitucional.

La estrategia del gremio se ha desplegado paralelamente en distintos frentes. Además de las defensas ante el pleno de la Suprema, la Asociación recurrió a la justicia laboral.

En esa sede, Ariel Rossel, Claudio Fuentes y Romina Urzúa, de RFU Abogados, presentaron en representación del gremio una denuncia de tutela laboral contra la propia Corte Suprema.

A ello se agrega la ofensiva ante el Tribunal Constitucional, donde las acciones quedaron en manos del estudio integrado por Claudia Sarmiento, Elisa Walker y William García.

Con los alegatos que comienzan este miércoles se abrirá la primera etapa del proceso. Solo después de escuchar las defensas de los magistrados, los integrantes del máximo tribunal deberán definir, caso a caso y mediante votación, quiénes continúan en la judicatura y quiénes alcanzan el quórum de 11 votos necesario para su remoción.