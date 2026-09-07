Liga de Primera: Colo Colo empata a 0, mientras la UC y la U se acercan

Colo Colo frenó su marcha en la Liga de Primera y sus dos principales perseguidores aprovecharon la oportunidad para acercarse. El Cacique empató 0-0 ante Huachipato en Concepción, mientras Universidad Católica y Universidad de Chile consiguieron sendas victorias y redujeron a 14 puntos la distancia con el líder tras la fecha 22.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz visitó a Huachipato en el estadio Ester Roa Rebolledo, pero no logró romper el cero y terminó repartiendo puntos. El resultado puso fin a su racha de victorias consecutivas como visitante, aunque no amenaza por ahora su posición en lo más alto de la tabla.

Colo Colo quedó con 53 unidades y mantiene una amplia ventaja, pero tanto la UC como la U llegaron a 39 puntos y continúan disputándose el segundo puesto.

Universidad Católica sacó adelante su visita a Everton en el estadio Sausalito con un ajustado triunfo por 1-0. Fernando Zampedri volvió a ser decisivo para los cruzados y anotó a los 35 minutos el único gol del encuentro.

Los tres puntos permitieron a la UC afirmarse en el segundo lugar gracias a su mejor diferencia de gol sobre Universidad de Chile.

Los azules, en tanto, protagonizaron uno de los partidos más intensos de la jornada. El equipo de Fernando Gago derrotó 4-2 a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional después de llegar perdiendo a los minutos finales.

Eduardo Vargas abrió el marcador a los 62 minutos, pero Benjamín Chandía igualó a los 70′ y un autogol de Gabriel Castellón puso en ventaja a los coquimbanos a los 82′.

La reacción de la U llegó sobre el cierre. Juan Martín Lucero empató a los 87′ y volvió a marcar a los 90′ para completar la remontada. Octavio Rivero, mediante lanzamiento penal a los 90+6′, selló el 4-2 definitivo.

Palestino también se mantuvo cerca de los puestos de avanzada con una victoria agónica por 2-1 sobre Universidad de Concepción en La Cisterna. El conjunto visitante abrió la cuenta mediante Cecilio Waterman a los 38′, César Munder empató a los 65′ y Gonzalo Tapia marcó el tanto del triunfo en el 90+4′. Los árabes llegaron a 36 puntos y quedaron cuartos.

En La Portada, Deportes La Serena venció 2-1 a Ñublense. Ignacio Tapia adelantó a los chillanejos, pero Felipe Chamorro igualó antes del descanso y Mathías Pinto marcó a los 87′ el gol que permitió a los granates alcanzar las 30 unidades.

O’Higgins también sumó de a tres al derrotar 2-1 a Unión La Calera en El Teniente. Arnaldo Castillo y Luis Pavez marcaron para los rancagüinos, mientras Sebastián Sáez descontó para un conjunto cementero que permanece último con 14 puntos.

La fecha había comenzado el viernes con la victoria por 1-0 de Audax Italiano sobre Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo. César Pinares anotó a los 16 minutos el único gol del encuentro y terminó con el invicto de los lilas durante la segunda rueda.

La jornada 22 todavía tiene un partido pendiente. Deportes Limache recibirá a Cobresal este lunes 7 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 22 53 +26 Libertadores 2 Universidad Católica 22 39 +16 Libertadores 3 Universidad de Chile 22 39 +13 Duelo Chile 4 4 Palestino 22 36 +4 Sudamericana 5 Everton 22 33 +10 Sudamericana 6 Ñublense 22 32 -1 Sudamericana 7 Deportes Limache 21 30 +6 – 8 Deportes La Serena 22 30 -1 – 9 Deportes Concepción 22 30 -1 – 10 Coquimbo Unido 21 29 +1 – 11 O’Higgins 22 27 -7 – 12 Audax Italiano 22 25 -6 – 13 Huachipato 21 25 -10 – 14 U. de Concepción 22 22 -20 – 15 Cobresal 21 21 -8 Descenso 16 Unión La Calera 22 14 -22 Descenso