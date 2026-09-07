Liga de Primera: Colo Colo empata a 0, mientras la UC y la U se acercan
El Cacique igualó 0-0 con Huachipato y cortó su racha de triunfos como visitante, aunque sigue cómodo en la punta con 53 puntos. Universidad Católica y Universidad de Chile ganaron sus partidos, llegaron a 39 unidades y redujeron a 14 puntos la distancia con el líder.
Colo Colo frenó su marcha en la Liga de Primera y sus dos principales perseguidores aprovecharon la oportunidad para acercarse. El Cacique empató 0-0 ante Huachipato en Concepción, mientras Universidad Católica y Universidad de Chile consiguieron sendas victorias y redujeron a 14 puntos la distancia con el líder tras la fecha 22.
El equipo dirigido por Fernando Ortiz visitó a Huachipato en el estadio Ester Roa Rebolledo, pero no logró romper el cero y terminó repartiendo puntos. El resultado puso fin a su racha de victorias consecutivas como visitante, aunque no amenaza por ahora su posición en lo más alto de la tabla.
Colo Colo quedó con 53 unidades y mantiene una amplia ventaja, pero tanto la UC como la U llegaron a 39 puntos y continúan disputándose el segundo puesto.
Universidad Católica sacó adelante su visita a Everton en el estadio Sausalito con un ajustado triunfo por 1-0. Fernando Zampedri volvió a ser decisivo para los cruzados y anotó a los 35 minutos el único gol del encuentro.
Los tres puntos permitieron a la UC afirmarse en el segundo lugar gracias a su mejor diferencia de gol sobre Universidad de Chile.
Los azules, en tanto, protagonizaron uno de los partidos más intensos de la jornada. El equipo de Fernando Gago derrotó 4-2 a Coquimbo Unido en el Estadio Nacional después de llegar perdiendo a los minutos finales.
Eduardo Vargas abrió el marcador a los 62 minutos, pero Benjamín Chandía igualó a los 70′ y un autogol de Gabriel Castellón puso en ventaja a los coquimbanos a los 82′.
La reacción de la U llegó sobre el cierre. Juan Martín Lucero empató a los 87′ y volvió a marcar a los 90′ para completar la remontada. Octavio Rivero, mediante lanzamiento penal a los 90+6′, selló el 4-2 definitivo.
Palestino también se mantuvo cerca de los puestos de avanzada con una victoria agónica por 2-1 sobre Universidad de Concepción en La Cisterna. El conjunto visitante abrió la cuenta mediante Cecilio Waterman a los 38′, César Munder empató a los 65′ y Gonzalo Tapia marcó el tanto del triunfo en el 90+4′. Los árabes llegaron a 36 puntos y quedaron cuartos.
En La Portada, Deportes La Serena venció 2-1 a Ñublense. Ignacio Tapia adelantó a los chillanejos, pero Felipe Chamorro igualó antes del descanso y Mathías Pinto marcó a los 87′ el gol que permitió a los granates alcanzar las 30 unidades.
O’Higgins también sumó de a tres al derrotar 2-1 a Unión La Calera en El Teniente. Arnaldo Castillo y Luis Pavez marcaron para los rancagüinos, mientras Sebastián Sáez descontó para un conjunto cementero que permanece último con 14 puntos.
La fecha había comenzado el viernes con la victoria por 1-0 de Audax Italiano sobre Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo. César Pinares anotó a los 16 minutos el único gol del encuentro y terminó con el invicto de los lilas durante la segunda rueda.
La jornada 22 todavía tiene un partido pendiente. Deportes Limache recibirá a Cobresal este lunes 7 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el estadio Lucio Fariña de Quillota.
|Pos.
|Club
|PJ
|Pts.
|Dif.
|Zona
|1
|Colo Colo
|22
|53
|+26
|Libertadores
|2
|Universidad Católica
|22
|39
|+16
|Libertadores
|3
|Universidad de Chile
|22
|39
|+13
|Duelo Chile 4
|4
|Palestino
|22
|36
|+4
|Sudamericana
|5
|Everton
|22
|33
|+10
|Sudamericana
|6
|Ñublense
|22
|32
|-1
|Sudamericana
|7
|Deportes Limache
|21
|30
|+6
|–
|8
|Deportes La Serena
|22
|30
|-1
|–
|9
|Deportes Concepción
|22
|30
|-1
|–
|10
|Coquimbo Unido
|21
|29
|+1
|–
|11
|O’Higgins
|22
|27
|-7
|–
|12
|Audax Italiano
|22
|25
|-6
|–
|13
|Huachipato
|21
|25
|-10
|–
|14
|U. de Concepción
|22
|22
|-20
|–
|15
|Cobresal
|21
|21
|-8
|Descenso
|16
|Unión La Calera
|22
|14
|-22
|Descenso
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