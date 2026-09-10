¿Dónde te fuiste a meter, Alexis?: Montréal del chileno perdió y es uno de los colistas de la MLS

El CF Montréal canadiense, que fichó recientemente a Alexis Sánchez, cayó en casa ante el Charlotte por 2-1 y se hundió como colista de la Conferencia Este de la Major League Soccer (MLS), máxima categoría del fútbol estadounidense.

El tocopillano disputó los 90 minutos, pero con un equipo que no le acompaña, no logró ni anotar ni asistir. En tanto, el portero nacional Thomas Gillier, surgido en la Universidad Católica y a préstamo desde el Bolonia de Italia, no sumó minutos en el encuentro.

El delantero mexicano Daniel Ríos abrió la cuenta para los locales en el 34′. Parecía que finalmente levantarían cabeza, pero el visitante de Carolina del Norte dijo otra cosa.

Al 37′, el israelita Liel Abada igualó las acciones. El empate transitorio duró hasta el 81′, cuando el también hebreo Idan Toklomati selló el triunfo forastero.

Alexis quedó sin pan ni pedazos, y siguen los cuestionamientos por sumarse a este club, más aún con el pobre nivel deportivo que han mostrado.

El resultado mantuvo al CF Montréal en el último lugar de la Conferencia Este de la MLS con 21 puntos. Sus más cercanos rival son el Atlanta United con 22, el Columbus Crew con 23 y el Redbull Nueva York con 27. En la tabla general, o sea, considerando a los rivales de la Conferencia Oeste, apenas superan al Sporting Kansas City, que solo tiene 15 unidades.

La próxima fecha será crucial para el cuadro canadiense del “Niño Maravilla”, ya que visitarán al Colorado Rapids, séptimo de la tabla del Oeste.