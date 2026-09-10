Contraloría acoge denuncia por posibles irregularidades en remuneraciones del ministerio de la Mujer

La Contraloría General de la República acogió la denuncia presentada por las diputadas del Frente Amplio Francisca Bello y Emilia Schneider, quienes denunciaron eventuales irregularidades en el aumento de hasta un 35% de remuneraciones y otorgamiento de asignaciones de funciones dentro del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

La investigación ya se encuentra en curso tras denuncias de la Asociación de Funcionarios de la cartera. Los antecedentes dados por las diputadas serán incorporados a una investigación especial.

La parlamentaria Bello explicó que “con estas investigaciones queda claro que las alertas que levantamos con la diputada Schneider eran más que fundadas”.

Según sostuvo la diputada del Frente Amplio, la investigación tiene que descubrir de dónde salieron los altos sueldos que superarían los de la misma ministra. Además, cuestionó que estas situaciones se den en medio de los dichos del Gobierno por la necesidad de aplicar medidas de austeridad.

Por su parte, la parlamentaria Schneider llamó a la ministra Judith Marín a entregar explicaciones públicas sobre el tema y que colabore en la investigación. Desde la bancada no descartan solicitar la presencia de la ministra para ser citada a la Comisión de Mujer en la Cámara baja. “Es hora de que la ministra Judith Marín le hable al país, le dé una respuesta a los chilenos y chilenas y deje de esconderse”, emplazó la diputada Schneider.