A la deriva: denuncias por conflictos de interés y trabas a deportistas sacuden a Federación de Vela

La Federación Chilena de Navegación a Vela (Fedevela) enfrenta una serie de cuestionamientos que apuntan a su administración financiera, el uso de bienes institucionales y la relación de su dirigencia con deportistas de alto rendimiento. Las denuncias involucran conflictos de interés en pagos a empresas vinculadas a un exdirector, interrogantes sobre el financiamiento de viajes del presidente de la entidad, Yerko Cattarinich, y obstáculos administrativos que habrían afectado la participación de navegantes en procesos selectivos internacionales.

Entre los antecedentes se encuentran documentos comerciales y contables que registran operaciones entre Fedevela y Pacific Parts Supply S.A., sociedad en la que figura como accionista el exdirector Christian Yovane. A ello se suma una denuncia presentada ante el Instituto Nacional de Deportes (IND), que solicita esclarecer si las contrataciones realizadas durante 2025 se ajustaron a las exigencias de probidad, abstención y prevención de conflictos de interés aplicables a una federación deportiva nacional.

El escenario también está marcado por el conflicto entre la organización y María José Poncell, medallista panamericana y deportista olímpica, quien denunció hostigamiento institucional y recurrió a la justicia luego de enfrentar dificultades para participar en el proceso selectivo de la clase Sunfish rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Arista Yovane

Christian Yovane integraba el directorio de Fedevela cuando Pacific Parts Supply S.A., donde figura como accionista con el 33,33%, facturó $592.600 a la federación. Renunció el 23 de septiembre, tras hacerse públicos los cuestionamientos por los pagos.

Las facturas, revisadas por El Mostrador, fueron emitidas el 29 de diciembre de 2025 por arriendos de un gomón en Frutillar. La N.º 116, por $370.501, corresponde a un concentrado Sunfish del 18 al 20 de diciembre; la N.º 117, por $222.099, al Campeonato Nacional Sunfish del 20 y 21.

Los respaldos incluyen un contrato del 17 de diciembre de 2025 por el primer arriendo, IVA incluido, firmado por un representante de la empresa y la gerente Lorena Martínez Pinochet. Los egresos N.º 676 y 677, del 30 de diciembre, corresponden a ambas facturas y contienen la firma digital de la gerente y firmas en los espacios del presidente y el tesorero. Un correo de Banco Santander de ese día informa una transferencia por $222.099 a la empresa.

La denuncia ante el Instituto Nacional de Deportes (IND) pide esclarecer si las contrataciones de 2025 con recursos del Proyecto de Desarrollo Estratégico respetaron las exigencias de probidad y abstención. Según la presentación, el presidente Yerko Cattarinich y el tesorero Juan Enrique Gaete habrían avalado las operaciones.

Los documentos acreditan la relación comercial, pero no permiten determinar por sí solos si se prestaron los servicios, se cumplieron los procedimientos internos o hubo una infracción. La denuncia pide revisar las operaciones conforme a la Ley N.º 19.712 del Deporte y aclarar qué controles se aplicaron.

Yovane confirmó la facturación y defendió los valores: “Estos montos están muy por debajo del valor de mercado de similares servicios que se contratan. Más que un ingreso, es un verdadero aporte al evento”.

Sobre la restitución, sostuvo: “Hecha la observación la empresa procedió a devolver los montos facturados a Fedevela sin que estos hayan sido exigidos en esa fecha oficialmente”. Añadió que renunció para liberar de responsabilidad a la administración y los directores.

Sin embargo, el uso de los botes abre otro frente. Según los antecedentes, los Sunfish entregados en comodato a Fedevela para los Juegos Sudamericanos Santiago 2014 se habrían usado en escuelas, clases, actividades recreativas y programas con municipios y colegios. También se menciona su eventual uso en cursos pagados de Patrón Deportivo de Bahía.

La denuncia pide aclarar si esas actividades estaban autorizadas y correspondían a los fines del comodato, quién administra los cursos, cobra, emite boletas o facturas y recibe los ingresos. Aunque se habrían informado recaudaciones en asambleas de la clase, solicita transparentar montos y registros contables.

También cuestiona la concentración de los botes y las dificultades de acceso desde otras regiones. Pide conocer inventario, ubicación, responsables y criterios de préstamo. Los antecedentes atribuyen a Yovane funciones en la administración y coordinación de la clase Sunfish.

Yovane respondió: “No se cobra arriendo por el uso de los sunfish. Los alumnos que pueden hacerlo pagan a los instructores”. Afirmó que hay jóvenes que navegan gratis. Sobre los costos de mantención, reparación y traslado, añadió: “Todo esto se financia con aportes voluntarios de personas y socios afines al club deportivo”.

Sobre su función actual, precisó: “Actualmente no formo parte del directorio del Club. Me desempeño como Comodoro, asesorando a los directores”.

Denuncia de medallista panamericana

María José Poncell reclama la posibilidad de competir por un cupo en Sunfish para los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Según su abogado, José Antonio Álvarez, las decisiones de Fedevela le han cerrado el paso. La deportista cuestiona las restricciones sin pedir una designación directa ni beneficios por sus resultados anteriores.

La navegante obtuvo bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y fue la primera chilena en clasificar a unos Juegos Olímpicos en ILCA 6, para París 2024. En los Juegos Sudamericanos de Rosario 2026 consiguió el cupo país en esa clase para Lima 2027. La disputa actual gira en torno al selectivo de Sunfish.

Según los antecedentes entregados, el conflicto comenzó al intentar regularizar su membresía y pedir el calendario clasificatorio. Se le habría comunicado que no existían criterios deportivos para permitirle competir en Sunfish y que su residencia en el extranjero impedía representar a Chile.

Álvarez aseguró a El Mostrador que el trato denunciado se remonta, al menos, a 2025. Hacia junio de ese año enviaron una carta al Comité Olímpico solicitando que la sacaran de la federación por diversos maltratos. A su juicio, la reiteración de las situaciones hace que “al final se termina configurando este hostigamiento institucional sistemático”.

El abogado también relató lo ocurrido con los Juegos Bolivarianos. La clase ILCA nominó a Poncell, pero Fedevela exigió un selectivo de ILCA 6 con dos semanas de aviso. Según explicó, con ese plazo y residiendo en Inglaterra por razones deportivas, “no pudo asistir y no pudo ir a los Bolivarianos”.

Poncell logró inscribirse directamente en el Test Event de Paracas, una competencia abierta. Fue quinta entre las mujeres en Sunfish, primera chilena clasificada y segunda en ILCA 6.

El siguiente conflicto fue el Mundial de Sunfish. Según los antecedentes, Fedevela, encargada de las inscripciones, no la incluyó en la nómina. La navegante gestionó un cupo ante la organización internacional de la clase y consiguió participar.

Álvarez vinculó esa negativa con el paso a tribunales: “Y al final eso es lo que motivó, por un lado, el recurso de protección, donde se concedió la orden de no innovar”. La Corte de Apelaciones acogió el recurso a tramitación y dictó esa medida.

La denuncia pide esclarecer quién fijó los criterios restrictivos, dónde están formalizados, quiénes intervinieron y si se aplicaron las mismas condiciones a los demás deportistas.

El abogado también denunció aislamiento: “se le comunicó a la gerenta general que no podía hablar más con Cote, y que tenía que ser el gerente técnico que tuviera toda la relación con María José, también se le ha exigido al head coach que no ayude a Cote en ningún campeonato, en nada”.

Álvarez advirtió que el conflicto puede afectar la continuidad de su carrera: competir en Sunfish y obtener resultados en el circuito panamericano es relevante para mantener el financiamiento que permite a Poncell seguir preparándose en ILCA 6. Destacó el apoyo de la beca PROAR y denunció consecuencias en su salud física y mental.

“Si ella pierde en el agua, es parte del deporte, pero acá no la están dejando ni siquiera competir”, sostuvo.

Consultado sobre Poncell, Yovane declinó pronunciarse mientras siga abierto el proceso: “Podre responder a esto una vez terminado el proceso. Se han entregado todos los antecedentes a la Corte”.

Cuestionan conducción de Fedevela

En medio de esta controversia, el exgerente técnico de la Federación y del Club Náutico Oceánico, Patricio Flores, cuestionó la conducción de la entidad y la relación que sus dirigentes mantienen con los deportistas.

“La carrera de un deportista está llena de obstáculos. La diferencia entre un buen dirigente y uno que no lo es está en ayudar a sortearlos de la mejor manera posible, donde lo económico es solo una variable más. El dirigente que suma obstáculos simplemente no sirve, y eso es lo que constantemente ha mostrado la presidencia de Fedevela. Aquí no hay deportistas sagrados eternos: todos los megaeventos tienen procesos selectivos claros y justos, y los dirigentes también pueden ir cambiando. Por eso no se entiende su actuar”, sostuvo.

Los antecedentes entregados señalan que los cuestionamientos a la conducción deportiva no se limitarían a Poncell. También mencionan situaciones que habrían afectado a otros navegantes que han manifestado dificultades relacionadas con procesos selectivos, financiamiento y apoyo para competencias internacionales.

Arista Cattarinich

Un último capítulo apunta directamente a los recursos destinados a financiar desplazamientos del presidente de la federación, Yerko Cattarinich. Los antecedentes cuestionan el uso de fondos propios de la organización para solventar pasajes, alojamiento y otros gastos asociados a viajes a Irlanda durante 2025 y a Australia.

Al respecto, la denuncia solicita transparentar el costo total de esos desplazamientos, los acuerdos del directorio que habrían autorizado los gastos, sus respectivas rendiciones, las agendas de trabajo desarrolladas y los beneficios institucionales que representaron para los deportistas y el desarrollo de la vela nacional.

También se plantea un contraste con administraciones anteriores, en las que, según los antecedentes, se mantenía el criterio de que los dirigentes no utilizaran recursos federativos para solventar sus propios gastos de viaje.

El Mostrador contactó al abogado del presidente de Fedevela, Yerko Cattarinich, para conocer su versión respecto de los cuestionamientos. Su representante señaló que no emitirán opiniones ni concederán entrevistas.