Interpelación: Chile, ¿un soldado más del Escudo de las Américas?

La interpelación dejó abiertas las principales dudas sobre el alcance del Escudo de las Américas, iniciativa a la que Chile decidió sumarse.

¿Se trata únicamente de una alianza de países para combatir el crimen organizado, como se ha señalado públicamente, o el acuerdo contempla compromisos de mayor alcance que hasta ahora no han sido suficientemente explicados?

En este capítulo de Punto por Punto revisamos las declaraciones y los documentos. Seguimos el hilo. A la luz de los comunicados y declaraciones dados a conocer por Estados Unidos, el acuerdo no solo considera enfrentar al crimen organizado, una causa cuya importancia está fuera de discusión. Ese no es el punto.

Hay otros aspectos sobre los cuales el canciller no se pronunció durante la interpelación. Uno de ellos aparece en la declaración oficial estadounidense. El documento señala textualmente que los tres pilares del Escudo de las Américas son el económico, de seguridad y multilateral.

Expertos en derecho y política internacional advierten que no es irrelevante que el componente económico aparezca entre los pilares de la iniciativa. Pero existe otro punto que genera dudas entre los especialistas: la posibilidad de convocar al órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR.

Y ahí surgen las preguntas.

¿Podría este mecanismo implicar, bajo determinadas circunstancias, el despliegue de fuerzas estadounidenses en territorio chileno?

¿Abre la adhesión al Escudo de las Américas alguna posibilidad de participación en una operación militar conjunta?

Son interrogantes vinculadas al componente de defensa colectiva sobre las que –según los especialistas consultados– no hubo claridad durante la interpelación y respecto de las cuales también han expresado reparos excancilleres.

Si quieres revisar las declaraciones, los documentos y los argumentos que están detrás de estas alertas sobre la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, revisa este Punto por Punto de El Mostrador con Paulina de Allende-Salazar.