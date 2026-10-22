Alexis y su calvario en Canadá: su club perdió histórico título y DT lo dejó en banca todo el duelo

Alexis Sánchez está lejos de su mejor momento en el Montréal canadiense y su último partido lo demuestra con creces.

El histórico futbolista nacional no sumó minutos en la final de la Voyageurs Cup, trofeo nacional de Canadá, donde su club perdió ante el Forge por penales.

Aunque partieron perdiendo, el otrora Impact igualó en los albores de la segunda mitad. En esta instancia, Alexis comenzó a calentar para ingresar, pero solo se quedó en eso. Su entrenador, Phillippe Eullaffroy, decidió que no ingresara hasta cuando el partido ya iba a acabar, lo que desató la indignación del atacante. “Mira el reloj, ¿es ahora cuando quieres que entre?”, le habría respondido al entrenador ante su determinación.

Con uno menos tras una expulsión, el Montréal resistió hasta la definición por penales, pero terminó cayendo por 4-2. La victoria del Forge es histórica porque es la primera de un equipo que no juega en la Major League Soccer que gana el trofeo canadiense, y clasificará a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

El Montréal de Alexis podrá lavarse las heridas de esta fallida final cuando enfrenten al Nashville por la liga de los Estados Unidos el próximo sábado 24 a las 14:30 hora de Chile.