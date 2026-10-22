Macron anuncia restricciones a manifestaciones en Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que las autoridades restringirán las manifestaciones en los próximos días para restablecer el orden tras los disturbios del pasado sábado y convocó un Consejo de Defensa para el viernes con el fin de adoptar medidas adicionales de seguridad.

Recomendación general: “Que no haya manifestaciones en los próximos días”

En una declaración tras mantener una reunión con los responsables de la seguridad interior en Francia, Macron explicó que los prefectos podrán prohibir concentraciones “ilegítimas” que no estén convocadas por organizaciones sindicales, cuando exista riesgo de alteración del orden público. Y que las marchas sindicales autorizadas podrán celebrarse pero por itinerarios alternativos para proteger los comercios y los edificios públicos.

“La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días”, declaró Macron en referencia a los disturbios registrados el 17 de octubre en varias ciudades francesas al margen de las protestas contra el encarecimiento del coste de la vida. “No es el momento de hacerlo; queremos que la calma vuelva a todas partes”.

Acusación a grupos organizados de ultraizquierda

“El pasado sábado se produjeron actos políticos e incluso sediciosos, llevados a cabo por grupos organizados de ultraizquierda que pretenden hacer caer la República. Seamos claros: eso es lo que asumen esos grupos. Actuaron con extrema peligrosidad, una violencia muy elevada y planificación”, enunció Macron.

“Ante esta situación, nuestra determinación es absoluta”, subrayó el jefe del Estado, al enumerar las disposiciones adoptadas en los últimos días para tratar de restablecer el orden en el país, conmocionado aún por los episodios de extrema violencia, vandalismo y saqueos registrados en múltiples ciudades.

Diálogo con las fuerzas políticas y sindicales

“Estamos trabajando para restablecer el orden, mediante toques de queda, prohibiciones y otras medidas que aplicaremos en los próximos días. También estamos trabajando con las fuerzas políticas y sindicales, como corresponde”, señaló.

El presidente francés hacía alusión a la reunión de ayer del Gobierno con los líderes sindicales y a la que hoy va a mantener también con las fuerzas políticas y con los alcaldes de París, Marsella y Lyon, las tres ciudades más importantes del país y también de las más afectadas por los destrozos y pillajes.

El objetivo ahora es también que “el diálogo y el trabajo continúen sobre las demandas y reivindicaciones legítimas, especialmente las de nuestra juventud”, agregó. Con tal fin, está prevista para el lunes una reunión con organizaciones estudiantiles, docentes, sindicatos, patronales, representantes de las administraciones territoriales y parlamentarios para continuar con ese diálogo

Investigación judicial y Consejo de Defensa

Además, para preparar “adecuadamente” las medidas que se van a aplicar, el jefe del Estado anunció la celebración mañana viernes de un Consejo de Defensa, bajo su presidencia, en el que se adoptarán “medidas adicionales”.

La justicia continúa investigando los hechos del 17 de octubre, con miles de personas detenidas y cientos de encarcelados, según Macron, quien aseguró que las pesquisas seguirán adelante para esclarecer la identidad de los implicados y su grado de participación.