El secreto mejor guardado de la cita de Bachelet con partidos del bloque opositor

“No estoy pensando en ser candidata, pero eso genera temor en algunos sectores”. Esa fue una de las frases con las que la expresidenta Michelle Bachelet abrió los primeros minutos de la reunión que sostuvo la semana pasada con partidos de centroizquierda en la sede de la Fundación Horizonte Ciudadano. Así, al menos, lo transmitieron algunos de los asistentes a los militantes que posteriormente pidieron detalles de la cita.

Aunque algunos participantes restan dramatismo a la frase, coinciden en que durante el encuentro del 15 de octubre con dirigentes opositores, Bachelet dejó en claro que no se trataba de una reunión destinada a impulsar dos candidaturas.

La exjefa de Estado, sin embargo, sí planteó la necesidad de construir propuestas que “le hagan sentido a la gente”, recuperar con urgencia el vínculo con la ciudadanía y avanzar hacia una coalición sustentada en valores y objetivos compartidos.

Michelle Bachelet tiene previsto viajar a Nueva York, Estados Unidos, durante la segunda quincena de octubre. Aunque en su entorno no precisan una fecha exacta de salida, señalan que regresará para participar en el encuentro de la oposición fijado para el 15 de noviembre.

A diferencia de los esquemas habituales de coordinación –en los que los lunes participan solo los presidentes de partido en el PS y los miércoles se reúnen los secretarios generales–, la cita de noviembre ampliará su representatividad a las mesas directivas completas, parlamentarios, alcaldes, militantes destacados y dirigentes de base.

El objetivo es incorporar nuevas voces y convertir el encuentro en una “incubadora de ideas y propuestas”.

El crudo diagnóstico de Bachelet

Según explican testigos del encuentro, la próxima cumbre responderá al diagnóstico planteado por la propia Bachelet, quien advirtió en la cita anterior sobre la desconexión entre el progresismo y las principales preocupaciones de la ciudadanía en materias como seguridad, economía, políticas sociales y educación.

En los partidos interpretan que la hoja de ruta trazada por la expresidenta tiene un calendario acotado. A su regreso de Nueva York –señalan– la coordinación opositora debería estar “marchando como reloj”.

Otro de los encargos es la elaboración de minutas técnicas por parte de cada colectividad. Esos documentos servirían de base para construir una contrapropuesta económica y social compartida, capaz de responder a las medidas impulsadas desde La Moneda.

La intención es que el sector deje de reaccionar exclusivamente mediante declaraciones públicas y avance hacia propuestas legislativas concretas.

La metodología contemplará además el uso de un documento redactado previamente por los centros de estudio del sector. Ese texto será debatido, modificado y “tijereteado” durante la misma reunión por los asistentes, con el objetivo de dar origen a un documento común que defina una estrategia unificada de conexión con la ciudadanía.

Propuestas en seguridad, economía y Malvinas

El debate se concentrará en cuatro áreas prioritarias en las que la oposición reconoce no contar todavía con una estrategia clara ni con propuestas alternativas frente al Ejecutivo: seguridad pública; educación; economía y empleo, con foco en la cesantía; y defensa, a partir de la coyuntura con Argentina por las Malvinas.

Otros dirigentes señalan que Bachelet ha puesto especial énfasis en cinco asuntos que marcarán la próxima jornada: la autocrítica por la pérdida de confianza ciudadana; la disciplina de las bancadas; la elaboración de propuestas económicas y sociales alternativas a las del Gobierno; una agenda de seguridad que incluya crimen organizado, lavado de dinero y reinserción; y la defensa de los derechos educacionales y de las atribuciones de municipios y gobiernos regionales.

La exjefa de Estado pidió a los presidentes de los partidos de oposición fortalecer la coordinación política, elaborar propuestas alternativas a las iniciativas del Gobierno de José Antonio Kast y recuperar la confianza ciudadana mediante un trabajo permanente en los territorios.

Superar diferencias internas, mejorar la disciplina partidaria y construir un proyecto político de futuro

Durante la reunión en la Fundación Horizonte Ciudadano, la expresidenta planteó la necesidad de superar las diferencias internas, mejorar la disciplina partidaria y construir un proyecto político de futuro sustentado en valores compartidos, con el objetivo de generar las condiciones para que el sector vuelva a ser gobierno.

De acuerdo con los antecedentes recogidos sobre la cita, Bachelet pidió que las colectividades no se limiten a cuestionar al Ejecutivo, sino que elaboren iniciativas propias y defiendan los derechos y beneficios sociales de la población.

También llamó a los dirigentes a salir de una actividad política concentrada en las sedes partidarias, desplegarse en los territorios y escuchar directamente las necesidades que permanecen insatisfechas.

El planteamiento incluye explicar a la ciudadanía las propuestas del sector y fortalecer la coordinación con municipios y gobiernos regionales.

En materia de seguridad, uno de los ejes abordados fue la necesidad de desarrollar una estrategia específica contra el crimen organizado y el lavado de dinero, diferenciada de las respuestas tradicionales de seguridad pública.

En esa línea, el Partido Socialista proyecta trabajar en una agenda de reinserción que incorpore medidas preventivas y sociales, más allá de las respuestas exclusivamente punitivas.