"Siempre hay que estar en la vereda contraria al excanciller Andrés Allamand", según el Presidente Gabriel Boric

El Presidente de la República, Gabriel Boric, se lanzó con todo en contra del excanciller del gobierno anterior, Andrés Allamand. De acuerdo al Mandatario, "siempre hay que estar en la vereda contraria a Allamand, porque tiende a no achuntarle".

En conversación con Canal 13, el Presidente Gabriel Boric fue consultado por Mario Kreutzberger "Don Francisco" por el llamado Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre del 2019, donde el entonces diputado frenteamplista firmó un transversal acuerdo junto a parlamentarios del entonces oficialismo.

Sobre la rúbrica en el documento que dio paso a la Convención Constitucional, el jefe de Estado manifestó que "esto fue posible gracias a la movilización del pueblo de Chile. Acá durante mucho tiempo se había intentado cambiar la Constitución (...) producto de las trampas que tenía la misma Constitución, eso fue imposible".

Pero el exministro del gobierno de Sebastián Piñera no fue el único al que criticó entre bromas, pues el Mandatario también abordó al exfiscal Carlos Peña, al decir que "(mi discurso) no le gustó a Carlos Peña… No le gusta nada a Carlos Peña".

Incluso abordó al monarca español Felipe VI, cuyo retraso obligó a modificar el programa del cambio de mando. "Me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el rey de España se había atrasado, pero bueno, son cosas que pasan", dijo.