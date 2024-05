El enredo de listas de espera en Sótero del Río. Contraloría investiga y piden que director vuelva

El Hospital Sótero del Río sigue metido en la polémica por la eliminación de más de 320 mil registros desde las listas de espera para interconsultas, de los que 250 mil fueron eliminadas en un día. Desde el hospital señalan que al depurar la lista se dieron cuenta que había muchos registros duplicados, ya atendidos o que eran para otros procedimientos, lo que dejó el listado en 19 mil 200 personas que no debieron ser eliminadas de las listas de espera. Cómo sea todo el enredo, son casi 20 mil personas que fueron eliminadas de los registros. Las asociaciones de funcionarios solicitaron la reincorporación del director del Luis Arteaga, incluso poniendo sus cargos a disposición de la autoridad. Desde el Minsal anunciaron que enviarán todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe hacerse cargo de la investigación, que ya está siendo impulsada por la fiscalía metropolitana sur por el delito de tráfico de influencias. Y la Contraloría comenzará una investigación especial en el Sótero del Río, pero sumó a varios hospitales de alta complejidad para verificar el estado de las listas de espera en Chile.

Cabe recordar que esta no es la única polémica del Sótero del Río en lo que va del año, ya en enero un informe de la Contraloría detectó que se realizaron cerca de un centenar de cirugías a funcionarios y familiares en tiempo récord, saltándose todo el proceso.

Diputados independientes de la bancada del PPD presentan reforma al sistema político

Seis duputados independientes que integran la bancada del PPD presentaron una propuesta titulada “Democracia Real” para una reforma al sistema político tras argumentar que el actual sistema de partidos no representa adecuadamente a la ciudadanía. La medida sería en respuesta a un trabajo de Revolución Democrática para presentar un proyecto que fortalezca a los partidos y castigue a los independientes y las colectividades más pequeñas, luego de la cuenta pública del presidente. Por lo mismo, los diputados independientes Jaime Araya, Camila Musante, Carlos Bianchi, Héctor Ulloa, Marta González y Crisitán Tapia, todos independientes, pero que son parte de la bancada del PPD, proponen una reforma que endurece las sanciones contra los partidos que tengan poca participación de sus militantes, sin importar su tamaño. Incluso, en la presentación, el diputado Araya dijo que su crítica principal es que los partidos están diciendo que el problema son los independientes y los partidos chicos, pero que no dicen nada de los partidos grandes.

El problema de fondo, pareciera ser, la falta de una discusión seria y dejada en manos de no incumbentes sobre el sistema político chileno.

“La región no es muy bonita”: Ministra Tohá tiene que aclarar dichos

En una polémica un tanto evitable, pero a la vez un poco absurda se metió la ministra del Interior, Carolina Tohá. Y es que durante un discurso en entrega de vehículos policiales en Coyhaique, en la región de Aysén, dijo. “Voy a venir unos 15 días aquí a profundizar, porque la región no, no es muy bonita, pero tiene muchos desafíos, así que es bueno recorrer los caminos rurales…” Lo que aparentemente era una ironía, no fue tomado así por algunas personas que se molestaron con los dichos. Tanto así que la propia ministra debió usar su cuenta de X para aclarar que se trataba de una ironía precisamente por lo lindo del paisaje en la región de Aysén. Evidentemente una polémica absurda.

Puerto de Coronel continúa en paro y subsecretario Monsalve entra en la polémica con la empresa

52 días de movilizaciones y paralización cumplen los contratistas del Puerto Coronel, en la región del Biobío. Hoy llega a la región el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, quien fue designado por el gobierno para actuar de mediador en el conflicto entre la empresa y los trabajadores, que ha tenido repercusiones en la economía local, pero sobre todo exportaciones como las provenientes de Argentina que usan el puerto para llevar sus mercancías a puertos de Asia. Pero el tono escaló la jornada del jueves cuando el subsecretario Manuel Monsalve culpó a uno de los gerentes de la compañía de no ser capaz de negociar. A lo que la empresa respondió que tal vez el subsecretario no tenía toda la información.

Puerto Coronel es el mayor terminal marítimo de la región del Bíobío y es propiedad de los grupos Angelini en un 50%, Von Appen en un 25% y Belfi también 25%.

Presidente anuncia nueva convocatoria para empresas productoras de Litio que quieran desarrollar proyectos

Durante la ceremonia inaugural del Séptimo Foro Internacional InvestChile, el presidente Gabriel Boric anunció que se realizará una nueva convocatoria para que empresas productoras de litio desarrollen proyectos en Chile. Así las cosas, Corfo llamará a inicios del segundo semestre, lo que será la segunda convocatoria para productores especializados del mineral. Según el presidente Boric, Chile tiene reglas claras para incentivar proyectos de esta naturaleza.

Ministro Cataldo responde a críticas por anuncio de condonación del CAE

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, respondió a las críticas surgidas tras el anuncio del minisotro Marcel que se ingresará un proyecto para condonar el CAE. Una de las promesas emblemáticas de la campaña presidencial del presidnete Boric.

Según Cataldo, la propuesta que está elaborando el ejecutivo tiene que ver con un nuevo sistema de financiamiento y un plan de reorganización de la deuda educativa, pretendiendo dejar atrás el concepto de condonación. Aunque, apeló a los criterios como la situación socioeconómica de los deudores al momento de establecer condonación u otro mecanismo.

Director de principal cárcel colombiana es asesinado a tiros

El director de la cárcel La Modelo, uno de los principales centros penitenciarios de Colombia, fue asesinado a tiros este jueves en Bogotá. Elmer Fernández había recibido varias amenazas de muertes y de acuerdo al ministro de Justicia colombiano, le dispararon cuando iba en un vehículo de la autoridad carcelaria de Colombia. El presidente Petro lamentó el asesinato a través de una publicación en su cuenta de X y anunció una serie de medidas para detener a los autores y un consejo de seguridad para establecer condiciones para las cárceles del país.

Fernández había asumido el 4 de abril y estaba cumpliendo órdenes de impartir disciplina y haciendo requisas aleatorias, según comentaron las autoridades colombianas.

Milei viaja a España para participar en convención de Vox

El Presidente de Argentina, Javier Milei, viajó a España este viernes para participar en la convención del partido conservador Vox y que contará con la presencia de líderes de la ultraderecha de Europa.

Esta será la primera visita del libertario argentino a esa nación, en la que no tiene previsto sostener reuniones con el rey Felipe VI ni con autoridades del gobierno español.

Para este viernes el mandatario transandino contempla la presentación de su libro “El camino del libertario” en el auditorio del diario La Razón en Madrid, según informó el portavoz del gobierno argentino, Manuel Adorni.