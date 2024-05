Puerto Coronel: Ministro Muñoz encabezará reunión clave para resolver conflicto tras 56 días

Gran hermetismo existe en torno a la segunda reunión que sostendrá el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, con el gerente general de Puerto Coronel, Patricio Román. La crisis se arrastras por más de 55 días y los costos de la paralización y sus efectos están cruzando las fronteras chilenas, en específico desde hace varios días, exportadores argentinos se han quejado amargamente sobre la situación y las pérdidas que está provocando en sus envíos. Aunque también hay un importante número de empresas nacionales afectadas. Solo los pescadores artesanales cifraron en 2 millones de dólares las pérdidas. Por lo pronto, las reuniones que ha sostenido el ministro Muñoz han ido generando la posibilidad de armar una mesa de diálogo que acerque posiciones entre ambas partes. Cabe recordar que el conflicto se produce por lo que se consideró como medidas controvertidas que habría tomado Román cuando asumió su cargo en noviembre del año pasado… Entre ellas una querella criminal contra antiguos ejecutivos en la que entre otras cosas se describen pagos irregulares al alcalde de Coronel, Boris Chamorro y al concejal Eduardo Araya y a los dirigentes de los sindicatos de trabajadores eventuales, sumado a una nueva política de alcohol y drogas que surgió producto de un accidente en que el trabajador involucrado arrojó positivo en el test de drogas y a los pocos días ya estaba de vuelta en sus labores. Estas medidas provocaron el rechazo de los trabajadores eventuales, llevando a movilizaciones y bloqueos.

Ministra Tohá se reúne con presidentes de ambas cámaras para fijar prioridades legsitativas en seguridad

Este lunes la ministra del Interior y los presidentes del Congreso, la diputada Karol Cariola y el senador José García Ruminot, acordarán un paquete de prioridades relativas a la agenda de seguridad. Claro que esta agenda legislativa se cruzará con la agenda que tiene el ministro Marcel, también denominado fast track económico y que este viernes había anunciado desde los patios de la Moneda. Si bien, ambas agendas son urgentes, solo en la económica hay 21 proyectos que la integran. Por lo tanto, antes del mediodía de este lunes, la ministra con los presidentes de ambas corporaciones del parlamento fijarán la agenda para las materias de seguridad.

CADEM: un 53% de los trabajadores consultados dice que se empresa redujo la jornada por ley de 40 horas

Según los resultados de la última encuesta Plaza Pública de Cadem, sólo un 53% de los trabajadores dependientes dice que su empresa disminuyó la jornada laboral tras la entrada en vigencia de la ley de 40 horas, que empezó a regir el 26 de abril pasado. De acuerdo al estudio, de las empresas que ya recortaron la jornada, 69% de los trabajadores afirma que esto se hizo por medio del recorte de una hora en un día específico de la semana. Así, un 18% sostiene que esto se concretó reduciendo una hora repartida en varios días a la semana. Esto, peses a que en su minuto la Ministra Jeanette Jara aseguró que no se pueden ofrecer menos minutos diarios, sino que una hora completa en un día en particular a la semana. Por lo pronto, respecto de la aprobación presidencial, el presidente registra un aumento de 2 puntos, llegando a un 28% y un 66% de desaprobación. El ministro de deportes Jaime Pizarro sigue siendo el mejor evaluado con su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Exintendente Felipe Guevara niega participación en fraude al fisco investigado por el ministerio público

El exintendente metropolitano durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera, Felipe Guevara, negó participación en un presunto caso de fraude al Fisco durante su gestión. La investigación, que lleva el ministerio público y que se relaciona con la adjudicación y posterior no ejecución de tres proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es por un monto cercano a los $500 millones. El actual gobernador, Claudio Orrego, presentó una querella por mal uso de recursos públicos contra las ONG involucradas. Y al mismo tiempo la Contraloría detectó irregularidades en la adjudicación de proyectos durante la administración de Guevara. Cabe destacar que la investigación aún está en curso y que aún no hay personas imputadas. Guevara será el candidato de Renovación nacional para las municipales en la comuna de San Miguel.

Informe epidemiológico alerta sobre importante aumento de Influenza tipo A

Según el último informe epidemiológico del Instituto de Salud Pública en las últimas semanas se ha producido un aumento significativo en los contagios de Influenza tipo A, lo que ha significado hasta un 75% de aumento al comparar la semana 19 con la misma del año anterior. Desde hace algunas semanas, el ministerio de Salud venía alertando de este aumento, aunque hay varios virus circulando con mucha fuerza, como son el rinovirus, adenovirus, parainfluenza, sars-Cov-2, influenza B y metapneumovirus, entre algunos otros. El llamado es a vacunarse y evitar lugares concurridos y cerrados.

Ministro Montes asegura que más de 1.200 viviendas de emergencia no fueron recibidas por las familias

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró este domingo en el programa Estado Naiconal que más de 1.200 viviendas de emergencia no fueron recibidas por las familias damnificadas por los incendios en Valparaíso. El secretario de estado señaló que se han entregado más de mil 600 y aseguró que según la información que él maneja, en algunos casos, las familias dicen que si aceptan la vivienda no les van a seguir dando el subsidio de acogida. En otros dicen que, si aceptan la vivienda de emergencia, no van a poder construir sus casas porque el sitio no les da para las dos.

Confirmada la muerte del presidente de Irán y el ministro de Relaciones Exteriores

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, murieron en un accidente de helicóptero en una zona montañosa al noroeste del país, según la información oficial del régimen entregada por la cadena de televisión estatal. Horas antes del anuncio, la Media Luna Roja había informado de que se había localizado “sin señales de vida” el helicóptero en el que viajaban Raisí, Abdolahian. Tras la muerte de Raisi el vicepresidenete primero, Irán Mojber, encabezará un gabinete y asumirá la presidencia.



Continúa polémica entre España y Javier Milei

Tras los fuertes dichos de Javier Milei en contra de la esposa del presidente del gobierno español, Begoña Gómez, al tratarla de corrupta, la escalada diplomática entre Argentina y España continúa. Al llamado a consulta a su embajadora por parte de España, se suma que el vocero del gobierno argentino, Manuel Adorni, pidió que el gobierno español pida sinceras disculpas al presidente Milei por haberlo tratado de odiador, negacionista, autoritario, antidemodrático y de ingerir sustancias. Así las cosas, Adorni no hizo referencia a los dichos de Milei sobre Pedro Sánchez y Begoña Gómez.