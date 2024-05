Caso Hermosilla: CMF concluye sumario administrativo y afirma que no hubo sobornos a funcionarios

A través de un comunicado, la Comisión para el Mercado Financiero informó que cerró el sumario administrativo iniciado para investigar los eventuales sobornos a funcionarios en el contexto del caso Hermosilla, referido a los audios filtrados en noviembre pasado entre el abogado, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer, donde hablaban armar una caja negra para supuestos pagos a funcionarios de esa repartición y del Servicio de Impuestos Internos. Según la entidad, no se detectaron irregularidades en el comportamiento de sus funcionarios, salvo por un caso específico. Además, expuso que no se entregó información reservada por parte del Fiscal de la Unidad de Investigación, ni se divulgó información que pudiera haber obstaculizado la investigación contra STF Capital. En cuanto a la funcionaria Marcela Gómez Aguirre, el fiscal de Ramón recomendó su destitución por haber entregado información reservada a Adrián Fuentes Campos, tercero ajeno a la CMF. Esta información estaba relacionada con el proceso de supervisión y fiscalización de STF Capital Corredores de Bolsa.

En suspenso prisión preventiva para alcalde Daniel Jadue

Recién a las 10:45 de la mañana se inició la audiencia de formalización en contra del alcalde Daniel Jadue y otros 6 involucrados. Y es que el ingreso al centro de justicia fue caótico por la presencia de cientos de adherentes del Partido Comunista que manifestaron su apoyo al edil. El fiscal Xavier Armendáriz presentó detalladas imputaciones y describió una serie de operaciones y acuerdos comerciales entre la Asociación Chilena de Municipalidades con las Farmacias Populares y la empresa Best Quality SPA que, según el Ministerio Público, constituirían delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa, y administración desleal. Durante la tarde, la fiscal Giovanna Herrera solicitó la prisión preventiva del alcalde y del exsecretario ejecutivo de Achifarp, José Matías Muñoz Becerra. La audiencia culminó a las 16:24, con la jueza Moya decretando su continuación para hoy a las 9 por cosiderar que era necesario extender la sesión debido a la complejidad y volumen de la información presentada. A su salida del Centro de Justicia, el alcalde Jadue remarcó que hoy les tocará dar su versión de los hechos. A su juicio, los argumentos de la Fiscalía son una “puesta en escena” con una presentación “débil”. El edil comunista manifestó irse “confiado a casa de que no tienen pruebas de ningún tipo”.

Contraloría pide informe al Gobierno por campaña sobre pensiones tras denuncia opositora

Diputados de la UDI, junto a un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, acudieron este miércoles a la Contraloría General de la República para denunciar al Gobierno por la campaña transmitida en televisión y redes sociales sobre el proyecto de reforma de pensiones actualmente en trámite en el Senado.A juicio de la oposición, La Moneda hace “una férrea defensa al denominado sistema de reparto”, en la campaña “Mejores Pensiones para Chile”, que incluye un clip en el que se destaca la creación de un seguro social que “pinta bueno” y enfatiza que “viene una cotización nueva, pero de parte del empleador”. Ya la ministra Jara había defendido el spot argumentando que el gobierno ha informado y continuará haciéndolo. Según la derecha, si bien al final del video del Gobierno aclaran que se trata de un “proyecto de ley sujeto a discusión y aprobación en el Congreso Nacional”, “en todo su desarrollo -que se extiende por más de un minuto- el Ejecutivo sólo hace mención al seguro social que buscan implementar, pese a que ya fue rechazado en la Cámara”. Tras presentar el requerimiento en Contraloría por el spot impulsado por la Subsecretaría de Previsión Social, el ente fiscalizador envió un oficio a la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, para que el Ministerio del Trabajo entregue los antecedentes requeridos en el plazo de 10 días hábiles. Cabe recordar que la reforma a las pensiones está en segundo trámite constitucional en la Comisión de Trabajo del Senado, en medio de diversas tratativas para acelerar su discusión y despacho a la Sala de la Cámara Alta.

SML anuncia sumario administrativo por asignación irregular de Jacquelina Van Rysselberghe en causa de violaciones a los DD.HH.

La Dirección Nacional del Servicio Médico Legal anunció un sumario administrativo para determinar porqué se le asignó un peritaje en el caso San Rosendo-Laja, relacionado a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, a la exsenadora y expresidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe. Según el servicio, la siquiatra fue contratada para realizar exclusivamente peritajes considerados como “brechas” en casos criminales entre 2018 y 2022. Sin embargo, el SML señala que dichos peritajes no incluyen aquellos relacionados con violaciones de DDHH durante la dictadura, que no forman parte del “Plan de Brechas”.

Revocan prisión preventiva a exalcalde de Cunco: Seremi de la Mujer pide protección a las víctimas

El Juzgado de Garantía de Temuco revocó la prisión preventiva del exalcalde de Cunco, Alfonso Coke, acusado de abuso sexual contra funcionarias municipales. La decisión se basó en informes que indican que Coke no representa un peligro para la sociedad y en su reemplazo deberá cumplir arresto domiciliario, teniendo además prohibido acercarse a las víctimas y al municipio. Sol Kaechele Mellado, Seremi de la Mujer y la Equidad de Género de La Araucanía, expresó preocupación por la decisión judicial y destacó la necesidad de asegurar la protección de las víctimas.

Senado discutirá este viernes extensión a dos días de elecciones municipales y regionales

La reforma que extiende a dos días las próximas elecciones regionales y municipales se agendó para este viernes para su discusión en el Senado, luego de una decisión de los jefes de bancadas y el presidente de la cámara alta. Esto, pese a que la comisión de gobierno aún no evacua el informe en el que se pidió precisar los alcances del proyecto, que incluye cambios como un nuevo mecanismo para la elección de los vocales, multas por no votar de hasta 200 mil pesos y el uso del lápiz pasta azul entre otras cosas. Si no hay acuerdo, la decisión de las bancadas es votar esta semana la idea de legislar (votación en general) de la reforma ante la urgencia que pidió el Servel para establecer el cronograma de las elecciones que están fijadas para el 27 de octubre. Sin embargo, el panorama para esta nueva ley se ve complejo ya que luego de este trámite legislativo, debería pasar a la Cámara para su revisión y votación.