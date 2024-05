Donald Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado por delito

Este jueves, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en el primer exmandatario de ese país en ser condenado por un delito. Un jurado del estado de Nueva York lo declaró culpable de falsificar documentos para encubrir un pago a la estrella pornográfica Stormy Daniels, previo a las elecciones de 2016, cuando resultó electo. Tras dos días de deliberación, los 12 miembros del jurado hallaron que Trump era culpable de los 34 cargos que se le formularon, entre los que se encuentran falsificación de registros comerciales. Trump, de 77 años, negó los cargos y calificó de una vergüenza el fallo y señaló que el verdadero veredicto lo dará el pueblo norteamericano el 5 de noviembre, en referencia a las elecciones presidenciales que lo enfrentarán, nuevamente, contra el actual presidente, Joe Biden. Analistas norteamericanos ven poco probable que el magnate inmobiliario vaya a la cárcel, ya que al tener irreprochable conducta anterior puede optar a otro tipo de beneficios. Aunque por supuesto que Trump anunció que apelará al fallo. Incluso si fuera a la cárcel, nada le impide seguir en carrera por llegar a la Casa Blanca y convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos. Entre otras cosas, Trump Media, empresa que opera la red social del magnate, Truth Social, cayó un 10% en Wall Street después de conocido el veredicto.

Para hoy quedaron las medidas cautelares para el alcalde Jadue y otros imputados

A primera hora de este viernes continuará la formalización del alcalde Daniel Jadue y otros 7 imputados por los delitos de fraude al fisco, administración desleal y cohecho entre otros, en el caso conocido como farmacias populares. La tercera jornada de audiencia será la definitiva para determinar las medidas cautelares solicitadas por el ministerio público. En el caso del edil de Recoleta, prisión preventiva.

Durante la segunda jornada de la audiencia el abogado defensor del jefe comunal de Recoleta, Ramón Sepúlveda, hizo alusión a las declaraciones de otros alcaldes miembros de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), destacando especialmente las palabras del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

Crimen de Roland Ojeda: Venezuela habría entregado antecedentes requeridos por la fiscalía chilena

En medio de la visita de los fiscales venezolanos que vinieron a prestar colaboración con la investigación del asesinato y secuestro del exteniente del ejército de Venezuela, Ronald Ojeda, el fiscal nacional, Angel Valencia, apoyó la valoración positivo del encuentro que sostuvieron los persecutores con sus connacionales. Aunque recordó que el requerimiento de información que el Ministerio Público envió originalmente recibió una primera respuesta, en la que no figuraban todos los antecedentes requeridos, cosa que manifestaron y que durante esta semana llegaron antecedentes que completarían el requerimietno de la fiscalía chilena. Respecto de la visita de los fiscales venezolanos indicó que la Fiscalía chilena no entrega antecedentes. Si bien los fiscales venezolanos buscaban tener acceso a determinados datos de la investigación por el caso Ojeda, el Ministerio Público chileno explicó que la ley no les permite revelar datos reservados que contiene la carpeta investigativa.

Primera preemergencia ambiental en la cuenca de Santiago en lo que va del año

Debido a las malas condiciones de ventilación registradas y que se preven para hoy en la cuenca de Santiago, la Delegación Presidencial declaró para este viernes la primera preemergencia ambiental del año para la Región Metropolitana. Según el pronóstico de la dirección meteorológica las condiciones atmosféricas favorecerían la acumulación de gases de efecto invernadero.

La autoridad hizo “un especial llamado a los habitantes de Santiago a respetar las medidas decretadas con este Episodio Crítico de Contaminación, especialmente la prohibición del uso de calefactores a leña y derivados de la madera -incluidos pellets- en toda la Región Metropolitana, así como las quemas agrícolas. Medidas que serán fiscalizadas fuertemente. En lo inmediato esta medida implica restricción vehicular adiciponal para la región, por lo tanto no pueden circular vehículos con sello verde anteriores a septiembre de 2011, cuyos dígitos terminen en 2 y 3. Esto regirá para toda la Provincia de Santiago, además de San Bernardo y Puente Alto. En tanto, para autos sin sello verde y motocicletas anteriores al 2002, no podrán circular los que terminen en 4,5,6,7,2 y 3. Mientras que para los vehículos de carga con sello verde se restringirá la circulación para los que sus patentes finalicen en 0 y 1.

Desempleo se ubican en 8,5% en trimestre febrero-abril

El desempleo en el trimestre febrero-abril fue de 8,5%. Según el INE la cifra significó un descenso de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, debido a que “el alza de la fuerza de trabajo, de un 3,5%, fue menor a la presentada por las personas ocupadas, que llegó a un 3,7%. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 1,9%, incididas por quienes buscan trabajo por primera vez, que se ubicó en un 17,3% y quienes se encontraban cesantes un 0,5%. El INE agregó que entre las mujeres, “la tasa de desocupación se situó en 9,5%, sin presentar variación en 12 meses; debido a que el alza de la fuerza de trabajo (4,4%) fue levemente menor a la de las ocupadas (4,5%)”. En el caso de los hombres, la cesantía en el citado período fue de 7,8%, con una disminución de 0,2 pp. en 12 meses. Respecto a la Región Metropolitana, la más poblada del país, el INE explicó que la tasa de desocupación del trimestre febrero-abril 2024 superó a la nacional, llegando a 9,2%, aunque con un descenso de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses.

A los 94 años muere Nora Cortiñas, cofundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo

Nora Cortiñas, cofundadora de la asociación de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo y uno de los emblemas de la lucha contra la última dictadura militar en Argentina, murió este jueves a 94 años, según informó su familia. Pese a su avanzada edad, a comienzos de mayo se la vio en la marcha de la plaza de mayo como lo hizo desde 1977 todos los jueves.