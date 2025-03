Paulina Núñez (RN) llama a José Antonio Kast a “sacar al pizarrón” a Tohá y no a Matthei

A pesar de las continuas solicitudes por parte de Chile Vamos de participar en primarias amplias de cara a las elecciones de noviembre, el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, nuevamente optó por separar las aguas entre su sector de la derecha y el que representa Evelyn Matthei (UDI).

“Cuando muestra a quienes la están acompañando, muestra al mismo equipo que no fue capaz de entregarle la banda presidencial a alguien del mismo sector, y eso es un fracaso para nuestras ideas”, aseveró esta mañana durante el lanzamiento de propuestas de seguridad, apuntando a la adhesión del sector que representara Sebastián Piñera.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la senadora por Antofagasta Paulina Núñez (RN), quien llama a Kast a reenfocar sus esfuerzos en apuntar a Carolina Tohá, no a Evelyn Matthei.

“Yo creo que él, cuando logró ganar en una primera vuelta, fue porque se enfocó más en las propuestas que lograron sintonizar con la ciudadanía en ese momento, en vez de estar peleando con los propios. Si hay algo que a mí la gente me pide a gritos, es que dejemos de pelear, que nos pongamos de acuerdo, porque estamos hablando con personas”.

Por lo mismo, invitó a Kast “a que gaste su energía en sacar al pizarrón ala ex ministra Tohá y no a Evelyn Matthei porque, eventualmente en una segunda vuelta yo espero que, así como nosotros lo apoyamos, él también termine apoyando a Evelyn Matthei en una segunda vuelta“.

Y si bien expresó no tener “ninguna duda” de que Evelyn Matthei será la representante del sector en segunda vuelta, contrario a lo que propone Kast la ruta no sería extremar las posturas sino que apuntar al centro político.

“Ante lo que hemos visto, sobre todo en el último tiempo de José Antonio Kast ―y también, por qué no decirlo, del diputado Kaiser― lo que uno espera es empezar a hablarle directamente a nuestro electorado. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos hasta el último minuto para poder tener una primaria legal que no solamente los logre convocar a ellos, sino que también podamos convocar, por ejemplo, a Rodolfo Cárter, a Ximena Rencón, algo muy amplio”

A renglón seguido añadió: “la realidad es imbatible. Si vamos a tener que correr con tres candidatos, nuestra gran oportunidad es diferenciarnos. Primero, en el programa de Gobierno, en las propuestas, y luego, por qué no decirlo, también en que, desde nuestro sector, poder convocar a personas de centro para lograr esa mayoría. Convengamos que aquí nos estamos jugando dos tiempos y en esto, en un partido, el primer tiempo vaya que es importante. No es lo mismo pasar a un segundo tiempo el partido, con una diferencia importante, o, derechamente, a esta altura, pasar”.

En esa línea, calificó el tono adoptado por José Antonio Kast ―particularmente belicoso con Chile Vamos y la idea de una primaria, y los gobiernos de Sebastián Piñera― como “muy individualista”, por cuanto aporta a la dispersión del sector.

“Es evidente que si corremos con tres o cuatro candidatos del sector, es el mismo electorado el que logramos convocar. Por lo tanto, los votos se dispersan y ni siquiera me atrevo a decir loque puede pasar, que en definitiva es arriesgar a que la izquierda siga gobernando. Si eso José Antonio Kast no lo entiende (que yo creo que evidentemente lo entiende) a mi juicio es porque sabe que una primaria no la gana, que hoy día ya tiene techo, que incluso parte de su electorado se está yendo a Kaiser”, sentenció.