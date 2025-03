Alberto Undurraga (DC): “El camino propio no es alternativa, no solo para la Democracia Cristiana”

El sábado pasado el centro político oficializó sus candidaturas presidenciales, en aras de determinar quién entrará en marzo de 2026 como Jefe de Estado a La Moneda. Pasado el mediodía Demócratas presentó a la senadora Ximena Rincón, mientras que la Democracia Cristiana (DC) ungió a su presidente, Alberto Undurraga, como su opción.

“Estoy convencido que la mejor forma de enfrentar a la derecha es con una competencia en primarias, en que esté por un lado el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana, y por otro lado el Partido Comunista y quienes sumen”, afirmó el timonel de la falange, reafirmando una postura en la que se han mantenido firmes, pese a las presiones del oficialismo para participar en una primaria amplia y análisis que auguran un resultado negativo para la colectividad.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la carta presidencial de la DC, quien anota que la hoja de ruta de la falange no está diseñada sólo para ellos.

“El camino propio no es alternativa. No solo para la Democracia Cristiana, no es alternativa para Chile, no es alternativa para ninguno de los partidos, porque lo que se trata es construir una mayoría que ofrecerle a Chile. (…) Hay muchos analistas que dicen que si se apuesta a la continuidad del Gobierno en la próxima elección, es dar por perdida la elección por anticipado“, afirmó Undurraga, citando las cifras de crecimiento económico del Gobierno de Gabriel Boric.

En ese marco, asegura que “se requiere darle al país una coalición que permita y garantice crecimiento, buen gobierno, y paz social. Y eso está en el centro y la centroizquierda“, a diferencia de lo que acusa lograron los Gobiernos a cargo de la actual oposición, a la que acusa de prometer “cuando está en la oposición que después no cumplen en el gobierno, a propósito de que hablan de crecimiento económico (…) No es precisamente crecimiento económico lo que tuvimos en el último Gobierno del Presidente Piñera; cuando hablan de paz social, no es precisamente paz social lo que tuvimos“.

Por lo mismo, y en aras de que el próximo Gobierno termine en el arco amplio del sector, la DC ha expresado su deseo de participar en una primaria acotada, que incluya al Socialismo Democrático y fuerzas de centroizquierda como el Frente Regionalista Verde Social (FRVS), pero en la que no participe ni el Frente Amplio o el Partido Comunista.

Al respecto, Undurraga aseguró que “para ganarle a la derecha se requiere ir mucho más allá del Gobierno, porque es cierto, el gobierno tiene un piso entre veinticinco y treinta por ciento, pero si uno aspira a una lista del gobierno, no va a crecer mucho más que eso, y eso es regalarle el triunfo a la derecha“.

“Y no solo eso, es no disputar el centro. Sin embargo, para ganarle, nos parece que es una estrategia más eficiente que hayan dos candidaturas presidenciales del bloque, que además marcan diferencia ―porque los planteamientos en seguridad, en economía, en política exterior, son distintos en el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana, que respecto a los que tiene el PC, por ejemplo―”, afirmó Undurraga, adelantando eso sí que el escenario se reconfiguraría en diciembre

“Para eso hay que abrirse, hay que abrirse a nuevos mundos, hay que abrirse a nuevos electores, y en eso estamos (…) En segunda vuelta uno converge. Pero quien pone la música en un Gobierno, es quien gana la primera vuelta“.

“Carolina Tohá carga con la mochila de seguridad”

Respecto a la candidatura presidencial de la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD), el timonel democratacristiano afirmó que deberá cargar con la “mochila” de ser una de las figuras más importantes del actual Gobierno.

“Carolina Tohá tiene, al igual que yo, al igual que Evelyn Matthei, una trayectoria más o menos parecida en términos curriculares: ministra de Estado, parlamentaria, presidenta de partido, alcaldesa (…) Después, naturalmente, al ser ministra del Interior, carga con lo bueno y lo malo que tenga que ver con la continuidad del Gobierno, y al haber sido ministra del Interior también carga con lo bueno y lo malo en seguridad.

Y si bien destacó ella tiene a su haber distintos hitos (“están las distintas gestiones e impulso que le dio ella a una agenda, además contra su propio sector, o contra parte de la coalición de gobierno, fundamentalmente contra el PC y contra algunos integrantes del Frente Amplio”), aseguró que habrá otro factor que probablemente le termine pesando más..

“Esto no es un concurso de políticas públicas en la universidad. No es un listado de lo que se hizo o no se hizo; la gente vota por cómo siente que está la seguridad. Y la seguridad no está bien en Chile. Así lo siente la gente, es un dato de la causa. Yo no quiero hacer un juicio de Carolina porque además tengo respeto y aprecio. Pero digamos las cosas por su nombre. Cuando alguien ha sido ministro del Interior, naturalmente que entra a la cancha con esa mochila, con lo bueno y lo malo“, aseveró.