Casi 50.000 personas han desfilado para despedirse del papa en la basílica de San Pedro

Casi 50 mil personas han pasado por delante del féretro del papa Francisco en la basílica de San Pedro del Vaticano hasta la mañana de este jueves, en el segundo de los tres días de exposición antes de su funeral el próximo sábado. El Vaticano, dada la alta afluencia de fieles, amplió el horario de apertura al público de la basílica, que permaneció abierta esta madrugada hasta las 5.30 horas en Roma y cerró sólo para permitir la reorganización y las tareas de limpieza y volvió abrir a las 7.00. Su funeral está programado para el sábado y ya están confirmadas las asistencias de Donald Trump, varios reyes europeos y otras figuras de la política internacional. Además, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también estará presente. Mientras que mayormente por motivos de agenda, algunos líderes no asistirán personalmente, pero enviarán delegaciones en su representación, como Chile, México, Uruguay y Paraguay.

DC respalda candidatura de Undurraga y define límites para participar en primarias del oficialismo

En una declaración pública emitida este martes, la Democracia Cristiana informó que su directiva nacional acordó respaldar mayoritariamente a su presidente y abanderado presidencial, Alberto Undurraga, en su objetivo de reconquistar al electorado tradicional de la falange: votantes de centro, centroizquierda e independientes. En la misma línea, la DC anunció que solo participará en primarias con partidos del Socialismo Democrático y el Frente Regionalista Verde Social (FRVS). Asimismo, la Democracia Cristiana reiteró su disposición a construir una lista parlamentaria conjunta con sus aliados históricos y el FRVS, reafirmando su vocación de acuerdos. “Creemos en el Chile de los acuerdos y nos comprometemos con ello”, concluye el texto.

En medio de críticas por su campaña, Evelyn Matthei elige a Diego Paulsen como generalísimo

Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, eligió a Diego Paulsen, exlíder de la Cámara de Diputados y figura destacada de Renovación Nacional, como su generalísimo de campaña. Paulsen, conocido por su capacidad conciliadora y su influencia en RN, fue seleccionado para liderar el equipo tras un encuentro en La Araucanía que reforzó su vínculo con Matthei. Su incorporación busca revitalizar la candidatura de la exalcaldesa en medio de críticas internas y recientes controversias mediáticas.

Tohá se desmarca del oficialismo: “No creo que debamos repetir fórmulas de los últimos gobiernos”

La candidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, reiteró que su propuesta, pese a haber sido ministra del Interior, no se define como una continuidad del gobierno de Gabriel Boric ni de administraciones anteriores. Así lo enfatizó este miércoles en un punto de prensa desde Huechuraba: “No creo que debamos repetir las fórmulas de los últimos gobiernos”, señaló. Si bien la extitular del Interior y Seguridad Pública sostuvo que defiende “lo que se ha logrado”, esta no es la primera vez que marca un metro de distancia con La Moneda. Tras su renuncia, Tohá fue categórica: “Vamos a hablarle al país en su conjunto. No hablarle al 30%, al 50%, sino al 100%, porque creo que lo que más se necesita en Chile es que las ideas se pongan al servicio de tender puentes, no de atrincherarte con los tuyos sino que de construir mayorías en el intercambio”.

Presidente Boric designa a Alfredo Moreno como nuevo integrante del directorio de Codelco

El Presidente Gabriel Boric nombró a Tamara Agnic, Alfredo Moreno y Ricardo Calderón como nuevos integrantes del directorio de Codelco, tras un proceso liderado por la Alta Dirección Pública. Los designados asumirán por cuatro años y trabajarán en proyectos clave como Chuquicamata Subterránea, Rajo Inca y la expansión hacia el litio. Con este anuncio, el Gobierno busca fortalecer la estatal frente a los retos de la minería pública en Chile, se indicó desde Codelco.

Cámara aprobó en general proyecto sobre test de drogas en autoridades que incluye al Presidente de la República

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que establece controles de drogas obligatorios para altas autoridades del Estado, incluyendo por primera vez al Presidente de la República. La moción —resultado de iniciativas refundidas impulsadas por las diputadas Paula Labra (RN), Yovana Ahumada (PSC) y Pamela Jiles (PH)— fue visada con 99 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. Sin embargo, por haber recibido indicaciones, la iniciativa volverá a la Comisión de Gobierno Interior para su revisión.

Senadora Ñúñez (RN) califica de machista plan de Kast de pagar $1 millón a mujeres para tener hijos

El candidato presidencial José Antonio Kast lanzó el “Plan Renace Chile” para abordar la baja natalidad, que incluye un bono de un millón de pesos por hijo, exenciones tributarias y sala cuna universal. El Partido Republicano resaltó que la iniciativa busca poner a las familias como eje central de las políticas públicas. Sin embargo, la senadora Paulina Núñez calificó la propuesta de “machista y populista”, señalando que medidas como el bono no reflejan la realidad económica ni las necesidades de las mujeres. Núñez instó a priorizar políticas que promuevan la corresponsabilidad parental.