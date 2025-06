Simón Ramírez (FA): “Hoy día hay una disputa política mayor por los jóvenes”

A dos semanas de las primarias oficialistas, el clima al interior de la alianza de Gobierno ha estado marcado por fuertes roces entre representantes del Socialismo Democrático y el Frente Amplio.

Uno de los episodios que gatilló la tensión fue la publicación en redes sociales del senador del Partido Socialista Fidel Espinoza, quien tildó de imbécil al candidato del FA, Gonzalo Winter. Hecho que desde la colectividad del Presidente Gabriel Boric consideraron inaceptable y exigieron explicaciones a sus pares del PS.

En conversación con El Mostrador, el secretario ejecutivo del Frente Amplio, Simón Ramírez, señaló que “lo preocupante es que en realidad los desmarques del Partido Socialista” ante este tipo de declaraciones “han sido bien tímidos”.

“Lo mismo ocurrió con las palabras también difamatorias de Óscar Landerreche y ahí uno se pregunta si efectivamente esta no es la posición del partido. O se desmarca de estas posiciones y están disponibles a tener un diálogo razonable entre partes que son proyectos políticos distintos y que, por lo tanto, pueden tener posiciones, o en realidad este conjunto de personas que están en el entorno del Socialismo Democrático y de la candidatura de Carolina Tohá cumplen un determinado rol, de ser algo así como unos francotiradores que dicen sin tapujos lo que el resto del partido en la versión más diplomática no dice”, dijo.

En ese sentido, Ramírez indicó que lo razonable sería pensar que este tipo de intervenciones “están en los márgenes” y no son representativas, pero que eso requiere de un “desmarque político más claro por parte de la oficialidad del Socialismo Democrático que hasta ahora no ha existido”.

“A mí me parece que no se puede cuestionar la vocación de unidad del Frente Amplio sin ser deshonesto intelectualmente. O aceptamos que el FA –y hay mucha evidencia de esto– ha promovido la unidad política del oficialismo y del progresismo o, en realidad, no estamos diciendo la verdad”, agregó.

Respecto al resultado de las últimas encuestas, el sociólogo señaló que “la noticia relevante es que la candidata Tohá, que hace una semana atrás se veía muy despegada y como la candidata segura para pasar a la primera vuelta, hoy día ha caído en su apoyo y, por lo tanto, las candidaturas de Jara y Winter han ido sumando apoyo”.

“Hoy día tenemos una primaria abierta, competitiva, que se ha vuelto interesante y que ha despertado mayor interés en la ciudadanía, y eso nos parece que eran varios de los objetivos que estábamos buscando. Y creemos que en la última semana la candidatura de Winter va a consolidar el crecimiento que hasta ahora ha ido teniendo, porque nosotros partimos de un poco más atrás, principalmente en términos de conocimiento ciudadano”, afirmó.

En relación con las estrategias electorales del candidato del FA, Ramírez apuntó a que “la juventud va a ser efectivamente determinante en estas primarias”.

“En el fondo, hay una disputa política mayor por los jóvenes y las jóvenes del país, que tiene que ver también con cómo se juegan ahí valores importantes respecto de la democracia. La derecha radical también ha estado intentando penetrar con mucha fuerza en el voto joven. (…) La disputa mayor tiene que ver con que en el fondo el resguardo de nuestras democracias se juega importantemente en la capacidad que tengan la política y el progresismo de poder llegar a ese segmento”, enfatizó.