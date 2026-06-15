Mundial: se viene el estreno de España, Bélgica, Uruguay y la Nueva Zelanda de Tim Payne

El Mundial 2026 entra en una nueva etapa este lunes 15 de junio con el estreno de varias selecciones llamadas a protagonizar el torneo y el inicio de la competencia en los grupos G y H.

La programación contempla cuatro encuentros repartidos durante toda la jornada, comenzando al mediodía y finalizando en horario estelar para Chile.

La acción arrancará a las 12:00 horas con el duelo entre España y Cabo Verde en Atlanta. El combinado europeo iniciará su camino frente a una selección que disputa por primera vez una Copa del Mundo y que buscará transformarse en una de las sorpresas del certamen.

Más tarde, a las 15:00 horas, Bélgica debutará frente a Egipto en Seattle. El encuentro reunirá a dos equipos con futbolistas de experiencia internacional y abrirá la lucha por los primeros puntos del Grupo G.

Uno de los partidos más atractivos del día llegará a las 18:00 horas, cuando Uruguay enfrente a Arabia Saudita en Miami. La Celeste buscará comenzar con una victoria en una zona donde también aparece España como uno de los favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

El seleccionado uruguayo vuelve a una Copa del Mundo con una base de jugadores experimentados y con la presión de responder a una historia que lo ubica entre los equipos más tradicionales del fútbol internacional.

La jornada se cerrará a las 21:00 horas con el enfrentamiento entre Irán y Nueva Zelanda en Los Ángeles. El conjunto oceánico intentará dar el primer paso en un grupo muy equilibrado y contará con la presencia de Tim Payne, futbolista que se ha transformado en un fenómeno en redes sociales gracias a campañas impulsadas por hinchas que buscaron aumentar su notoriedad a nivel internacional.

En Chile, los encuentros entre Bélgica y Egipto, además de Arabia Saudita y Uruguay, estarán disponibles a través de la señal abierta de Chilevisión. Los otros partidos de la jornada podrán seguirse mediante plataformas con derechos de transmisión del Mundial 2026, entre ellas DGO.

Programación de este lunes 15 de junio

12:00 horas: España vs. Cabo Verde (Grupo H) – Atlanta.

15:00 horas: Bélgica vs. Egipto (Grupo G) – Seattle.

18:00 horas: Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H) – Miami.

21:00 horas: Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G) – Los Ángeles.