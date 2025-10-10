AlPanPan: Carmen Gloria Aravena y Carlos Basso sobre miedo de Matthei a un eventual gobierno de Kast

Al respecto, en el programa de hoy en Al Pan Pan con Mirna Schindler, se conversó con Carmen Gloria Aravena, senadora independiente pro RN, sobre los últimos dichos de la candidata presidencial de Chile Vamos. En los últimos días, Evelyn Matthei, ha intentado diferenciarse de su contendor José Antonio Kast. Además de los constantes llamados a clarificar cómo recortaría los 6 mil millones de dólares, ayer planteó en radio Rock & Pop que tenía “miedo” de que él fuese electo mandatario.

“Cuando alguien está dispuesto a correr los límites siendo candidato, a mí obviamente que me da miedo de que pueda correr mucho los límites si es que llegase a ser presidente”, comentó la exalcaldesa. Asimismo, insistió en una falta de reacción de parte del republicano luego de ataques en redes sociales contra ella. Esto la llevó a “cambiar muy fuertemente la opinión que yo tenía de él como persona”.

