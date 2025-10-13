Empieza x Acá: Cristián Leporati y Marco Moreno sobre spot adelantado de Evelyn Matthei y más

En el capítulo de hoy de Empieza x Acá, Fran Castillo, Cristián Leporati y Marco Moreno presentaron un análisis de los últimos movimientos en la carrera presidencial, donde dos candidatas tomaron el centro de la atención.

Evelyn Matthei, candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, dio a conocer un adelanto de su franja electoral. Bajo el lema “personas distintas, pero unidas por un mismo propósito”, la exalcaldesa de Providencia subrayó el llamado a la unidad nacional. En el video, que incluye el himno nacional, se la ve diciendo: “Cuando los chilenos estamos juntos, no nos para nadie”. Esta franja, que busca proyectar un mensaje de cohesión y esperanza, comenzará el 17 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre, según el Servel.

Por otro lado, Jeannette Jara, candidata presidencial, abordó en una entrevista con La Tercera las dificultades que ha enfrentado durante su campaña, señalando que por primera vez ha sido objeto de una “campaña orquestada para denostar” su militancia comunista.

A pesar de los ataques anónimos que le causaron “dolor”, Jara desdramatizó las diferencias internas dentro del Partido Comunista, incluyendo su distanciamiento de Daniel Jadue, al considerarlas parte del debate político. En su intervención, también destacó la importancia de construir “una unidad amplia” y confió en que José Antonio Kast “no ganará en las elecciones de noviembre”.