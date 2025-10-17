Al Pan Pan: Carlos Basso y Alberto Mayol sobre renuncia de Diego Pardow y financiamiento de campañas

En el capítulo de hoy de Al Pan Pan, conducido por Mirna Schindler, se abordaron los recientes temas políticos que agitan el escenario nacional, con la participación de Alberto Mayol, sociólogo y escritor, director de La Cosa Nostra, y Carlos Basso, editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador.

Uno de los puntos centrales fue la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow, tras la controversia generada por la fijación de precios de la electricidad, la cual implicó un sobrecosto cercano a los US$100 millones. Este hecho ha generado un fuerte rechazo, no solo en la oposición, sino también entre los candidatos presidenciales en posiciones avanzadas, como Jeannette Jara, quien también pidió su dimisión.

Además, el diputado Joaquín Lavín León fue desaforado luego de ser imputado por fraude al fisco, delitos tributarios y tráfico de influencias, en el marco de una investigación que involucra la gestión de su esposa, Cathy Barriga, en la municipalidad de Maipú. La situación ha agitado aún más el clima político.

Por otro lado, el Tribunal Calificador de Elecciones ratificó la exclusión de Daniel Jadue de la papeleta para las elecciones parlamentarias de noviembre, un tema que sigue siendo de gran relevancia en el debate político.

También se discutieron los principales donantes de campañas, entre los que figuran figuras como Carlos Larraín, Lucy Ana Avilés y Nicolás Ibáñez, quienes han tenido un impacto significativo en el financiamiento de las candidaturas.

Finalmente, otro tema que vio el programa, fueron los audios interceptados en una investigación relacionada con el narcotráfico complican aún más la situación del alcalde de Hualpén, de la bancada del PPD, generando un nuevo escándalo en la política local.