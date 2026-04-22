Data Influye y Ley Miscelánea: 60% cree que no reactivará la economía

La más reciente medición de Data Influye evidenció una percepción mayoritariamente crítica hacia el paquete de medidas impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, conocido como “Ley Miscelánea”.

Según el estudio, un 38% de los encuestados considera que estas iniciativas beneficiarán principalmente a los más ricos, mientras que un 25% cree que favorecerán a las grandes empresas. En contraste, un 23% estima que impactarán positivamente a la mayoría de los ciudadanos y solo un 6% a la clase media.

Respecto de quién asumirá los costos de estas medidas, un 42% apunta a los consumidores, a través del aumento de precios. Le siguen un 22% que cree que recaerán en los sectores más pobres mediante el IVA y un 17% que señala a los contribuyentes vía impuestos. Solo un 10% considera que el Estado absorberá esos costos con otros recursos.

En cuanto a la efectividad de la iniciativa, un 60% se manifiesta en desacuerdo o muy en desacuerdo con que estas leyes permitan reactivar la economía, frente a un 32% que sí cree en ese efecto.

Desempeño del Gobierno

La encuesta también abordó la evaluación del desempeño del Gobierno en distintas áreas. En medioambiente, un 56% considera que se ha retrocedido; en inflación y costo de la vida, un 51% percibe retrocesos; y en crecimiento económico y empleo, un 49% sostiene la misma opinión.

En materia de seguridad, un 44% cree que ha habido retrocesos en homicidios, mientras que un 43% opina lo mismo respecto del combate al narcotráfico y crimen organizado.

Sobre la gestión del Estado, un 40% considera que ha habido retrocesos en la reducción del gasto público y la eficiencia estatal. En cuanto a la expulsión de migrantes irregulares, un 44% señala que la situación se ha mantenido sin cambios.

A nivel general, un 47% de los encuestados desaprueba la gestión del Gobierno, frente a un 32% que la aprueba. En la evaluación del Presidente Kast, las cifras son similares: un 47% desaprueba su forma de gobernar, un 33% la aprueba y un 20% no se inclina por ninguna de las opciones.

El estudio también incluyó preguntas sobre el Mundial de Fútbol 2026. Un 80% declaró tener poco o ningún interés en seguir el torneo, mientras que un 43% dijo no saber cuándo se realizará. Respecto del sentimiento que genera la ausencia de Chile, predominan la indiferencia (31%) y la falta de reacción (37%), seguidas por frustración (15%) y tristeza (11%).