Ministros piden al Congreso que legislen la Ley Miscelánea: “estamos tremendamente optimistas”

En el marco de la firma de la Ley Miscelánea, el Gobierno reforzó su llamado al Congreso para avanzar en la tramitación de la denominada Ley Miscelánea, considerada una de las reformas centrales de la administración del Presidente José Antonio Kast.

El Mandatario fue el primero en emplazar al Parlamento, en medio de las dudas de algunos legisladores respecto de aprobar la idea de legislar, etapa inicial del proceso. “La peor manera de legislar en este caso, es no haber conocido el proyecto de ley y decir que uno se va a oponer a la idea de legislar”, afirmó.

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, puso énfasis en la urgencia de los recursos para enfrentar la reconstrucción tras los incendios en zonas como Valparaíso, Ñuble y Biobío. “Los recursos regulares del Ministerio de Vivienda se están acabando. Se van a terminar”, advirtió.

En esa línea, detalló que se han debido redestinar fondos destinados a otros programas habitacionales. “Hemos tenido que comprometer recursos de familias que estaban esperando sus viviendas sociales para poder iniciar la reconstrucción”, señaló, insistiendo en que el proyecto debe ser abordado “con una mirada republicana”.

Poduje también defendió el carácter estructural de la iniciativa, vinculándola con experiencias previas del país. “Todas las catástrofes, desde Chillán en adelante, han dado lugar a reformas (…) los desastres son una tragedia, pero también una oportunidad”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enmarcó el proyecto en la situación económica del país. “Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años, a tasas de crecimiento que no generan expectativas del futuro”, afirmó.

El titular de la billetera fiscal agregó que la iniciativa busca “devolver a Chile la competitividad necesaria para que vuelva a haber inversión”, destacando que se trata de un proyecto “responsable” que combina medidas de ajuste del gasto con impulso a la actividad económica.

Finalmente, Quiroz expresó optimismo respecto del avance legislativo. “Estamos tremendamente optimistas y con mucha esperanza de que vamos a sacar a nuestro país adelante y recuperar ese pleno empleo”, concluyó.