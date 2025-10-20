Empieza x Acá: Cristián Leporati y Marco Moreno sobre omisión de indecisos en encuestas electorales

En el capítulo de hoy de “Empieza x Acá”, conducido por Francisca Castillo, los panelistas Cristián Leporati y Marco Moreno analizaron los resultados que muestran un avance Johannes Káiser en las encuestas y las reafirmaciones económicas del comando de José Antonio Kast.

El sondeo Panel Ciudadano-UDD reveló un reordenamiento en la carrera presidencial. Jeannette Jara, candidata del oficialismo y la Democracia Cristiana, lidera con 24% de las preferencias. En segundo lugar se ubica José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano y el PSC, con 23%.

En el tercer puesto aparece la candidata de Chile Vamos y Amarillos, Evelyn Matthei, con 16%, seguida de cerca por el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien subió tres puntos y alcanzó 13%. Más atrás figuran Franco Parisi (9%) y los independientes Harold Mayne-Nicholls (2%), Marco Enríquez-Ominami (1%) y Eduardo Artés (1%).

Respecto a los escenarios de segunda vuelta, la encuesta muestra que Kast vencería a Jara por 46% frente a 33%, mientras que un 21% no sabe, no responde o votaría nulo. En un eventual balotaje entre Matthei y Jara, la exalcaldesa se impondría por 45% contra 30%, con 25% de indecisos.

Al respecto los panelistas fueron desmenuzando el desempeño de los candidatos en sus franjas electorales, la distancia que marcan cada uno, y las variables que inciden en los movimientos de preferencia. En esto, los grandes olvidados son las personas que aún no deciden su voto, pero se ven empujadas a responder por una u otra opción con los métodos aplicados por las encuestadoras.

Además en el programa, se abordaron las propuestas económicas del comando de Kast. El coordinador económico de su campaña, Jorge Quiroz, reafirmó el compromiso de recortar el gasto público en US$ 6.000 millones en 18 meses, propuesta que ha sido cuestionada por otras candidaturas y por el gobierno.

