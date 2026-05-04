“Debe dar la cara”: anuncian comisión investigadora contra Presidente Kast por caso “Orbán files”

El Frente Amplio anunció este lunes la presentación de una comisión especial investigadora para indagar los vínculos del Presidente José Antonio Kast con organizaciones internacionales ligadas al ex primer ministro húngaro Viktor Orbán, en medio de las investigaciones abiertas en Hungría por uso irregular de recursos públicos.

La iniciativa surge luego de los antecedentes revelados por El Mostrador sobre la indagatoria impulsada por el nuevo líder húngaro, Péter Magyar, respecto del financiamiento de organizaciones conservadoras internacionales vinculadas a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y a la Political Network for Values (PNfV), entidad presidida por Kast entre 2022 y 2024.

La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, sostuvo que los hechos conocidos públicamente ameritan una investigación parlamentaria en Chile.

“Venimos a anunciar la presentación de una comisión especial investigadora por los hechos que se han conocido públicamente respecto a una red internacional que estaría siendo investigada en Hungría respecto a distintas organizaciones, una de las cuales fue presidida durante el año 2022 y 2024 por el presidente José Kast”, señaló.

La parlamentaria agregó que considera “gravísimo” que el Mandatario haya reivindicado públicamente el modelo de Viktor Orbán desde La Moneda, especialmente en un contexto donde existen investigaciones en curso en Hungría.

“Nos parece que nuestro presidente debe dar las explicaciones correspondientes, debe dar la cara a nuestro país y actuar con total y absoluta transparencia y probidad”, afirmó.

La Comisión Especial Investigadora, en caso de que se apruebe, tendrá un plazo de 60 días para rendir su informe a la Corporación e investigará los actos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Para lo anterior, ya están en proceso de recolección de firmas.

Investigación en Hungría y vínculos con la PNfV

Según reveló El Mostrador, el gobierno de Péter Magyar anunció una investigación para esclarecer si recursos públicos de la administración de Viktor Orbán fueron utilizados para financiar estructuras políticas y plataformas ideológicas de extrema derecha en distintos países.

Dentro de esas organizaciones aparece la Political Network for Values, corporación internacional que fue encabezada por José Antonio Kast entre 2022 y 2024.

La investigación buscará determinar si fondos estatales húngaros terminaron financiando actividades, encuentros políticos y redes conservadoras internacionales vinculadas a la CPAC y otras organizaciones asociadas al ecosistema político de Orbán.

El propio Presidente Kast participó activamente de encuentros organizados por la CPAC en Hungría y, tras asumir la Presidencia en Chile, afirmó mediante un video enviado a una cumbre conservadora realizada en Budapest que el modelo de Orbán era “una inspiración para nuestro trabajo desde el primer día de Gobierno”.

“La transparencia no es opcional”

A través de sus redes sociales, la diputada Carolina Tello sostuvo que el caso dejó de ser un asunto privado al involucrar símbolos y espacios institucionales del Estado chileno.

“No es un tema privado: cuando se usan La Moneda y símbolos del Estado, pasa a ser de interés nacional”, señaló.

La parlamentaria además cuestionó si existió uso de recursos públicos o respaldo institucional en actividades vinculadas a estas redes internacionales.

“¿Hubo recursos públicos? ¿Respaldo institucional? ¿Se comprometió la imagen de Chile? La transparencia no es opcional. Kast tiene que dar la cara”, agregó.

Hasta ahora, desde Presidencia no se han referido oficialmente al anuncio de la comisión investigadora ni a los antecedentes conocidos sobre la investigación en Hungría.

Ingresamos una solicitud de Comisión Especial Investigadora por los eventuales vínculos del Presidente Kast con redes internacionales ligadas a Viktor Orbán en Hungría, entidades que están siendo investigadas, una de las cuales era presidida por Kast hasta el 2024. No es un tema… pic.twitter.com/MHv9Xhqoo4 — Carolina Tello Diputada D5 (@AbogadaTello) May 4, 2026