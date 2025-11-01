Lo+visto Entre Hilos: Las contradicciones del nacionalismo

A partir de la idea que el nacionalismo es la principal ideología política del mundo moderno, conversaron sobre su dimensión democrática y de integración social, así como también sobre su lado más excluyente, violento y xenófobo. A contar de su expansión durante el siglo XIX, el nacionalismo no deja indiferente a nadie y es una dimensión fundamental de las distintas ideologías y formas culturales del mundo moderno.

