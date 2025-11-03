La Semana Política: el alza de Kaiser que estrecha la disputa presidencial en la derecha

En este nuevo capítulo de La Semana Política analizamos la recta final de la campaña presidencial a dos semanas de las elecciones del próximo 16 de noviembre, en un escenario de fuerte disputa al interior de las derechas a propósito del alza en las encuestas del candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

La cientista política, Javiera Arce, señaló que es importante poner atención al declive en las preferencias del republicano José Antonio Kast, considerando que todavía quedan dos debates por delante.

En ese sentido, Arce reiteró la relevancia de observar las estrategias políticas para entender el por qué el electorado está manifestando preferencias por personas con las características de Kaiser, quien está “amenazando incluso la opción de la derecha tradicional”.

“Hay algo que los electores quieren decirle a la clase política y quieren decirnos a los analistas, sobre por qué están prefiriendo a personas él. (…) Tiene que ver un poco con las certezas en un mundo de incertezas”, indicó.

Por su parte, la investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, Teresa Zañartu, afirmó que se trata de un electorado que no necesariamente tiene preferencias valóricas, sino que de personas que demandan más seguridad, “agotadas de las opciones tradicionales porque han visto que no le han dado resultado”.

“Pasaron de Bachelet a Piñera, que era gente que ya tenía un rol en la política. Luego pasaron a Boric que era alguien más nuevo, (…) y tampoco les funcionó. Lo que buscan es algo totalmente nuevo, alguien que no venga con un programa claro sino que con una personalidad clara, que sea un caudillo, y eso no es nada nuevo en la historia de este país”, dijo.

