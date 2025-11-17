La Semana Política: Las claves del balotaje presidencial y el cotizado botín electoral de Parisi

En un nuevo programa de La Semana Política, la politóloga Javiera Arce y la abogada Teresa Zañartu, analizaron junto a Fran Castillo los resultados de las elecciones presidenciales y el sorpresivo tercer lugar del candidato del PDG, Franco Parisi, quien alcanzó el 19,71% de las preferencias.

Respecto a las razones de este buen rendimiento electoral, Arce señaló que “estamos hablando de un liderazgo que tocó una fibra que los partidos tradicionales no están tocando”. Lo que también apunta a la necesidad de instalar nuevos clivajes en la discusión política.

“La gente quiere cosas súper concretas como las minas antipersonales, el discurso contra la migración. No hay capacidad de entender a estos electores, y el roteo que se hace al llamado facho pobre cuando básicamente son tus vecinos. Una de cada cinco personas votó por Franco Parisi. Entonces hay algo que la política no está entendiendo, son temas muy abstractos y la gente quiere cuestiones más concretas”, dijo la cientista política.

Por su parte, Zañartu afirmó que la “gente que está muy descontenta con el sistema y es anti establishment”. En ese sentido, se trataría de “un electorado individualista, no en el sentido bueno o malo, sino que ve -por ejemplo- en el retiro a las pensiones una solución concreta a sus problemas actuales y presentes”.

“El PDG es una buena plataforma para llegar al Congreso, pero en las elecciones pasadas fue una etiqueta, sus diputados se cambiaron de partido sin mucho resquemor y no todos se fueron a la actual oposición. Entonces es difícil creer que puedes contar con esos votos siempre”, señaló la investigadora de la Fundación Jaime Guzmán, a propósito de la tentación de los sectores políticos de endosarse el apoyo del partido de Parisi en el Parlamento.

