Corea del Centro: analizamos el escenario político de cara a la segunda vuelta presidencial

A días de las elecciones presidenciales los panelistas de Corea del Centro, Fran Castillo, el abogado Rodrigo Castillo y el editor del newsletter El Mostrador Semanal, Iván Weissman analizaron el escenario político de cara a la segunda vuelta presidencial que se realizará este domingo entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Si bien la abanderada del oficialismo, junto a la Democracia Cristiana, se impuso en la primera vuelta del 16 de noviembre, la distancia con su contendor fue menor a la esperada, configurando un panorama que asoma más favorable para el candidato republicano.

Más allá de las proyecciones electorales, el análisis estuvo marcado por los cuestionamientos que han surgido en los últimos días. Por un lado, las críticas a José Antonio Kast por su propuesta de reducción del gasto fiscal; y por otro, las polémicas generadas en torno a Jeannette Jara por sus comentarios sobre la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. En este contexto, también se abordará el llamado de Franco Parisi a votar nulo, al señalar que esta opción representa un “ahorro para Chile”.