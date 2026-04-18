Germán Quintana: “El progresismo arrastra una mochila del siglo pasado”

El exsecretario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Germán Quintana, cuenta con una amplia trayectoria política que hoy lo sitúa en un espacio crítico respecto al rol del progresismo en Chile. Luego de más de dos décadas radicado en Estados Unidos, el también exministro de Planificación durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle retornó a Chile previo al aterrizaje de José Antonio Kast a La Moneda y, además, en un momento de desgaste para las fuerzas de centroizquierda.

En ese contexto, Quintana observa su domicilio político con particular atención y afirma que el progresismo “arrastra una mochila del siglo pasado”, lo que imposibilita leer adecuadamente la realidad. A ello suma los años de elecciones consecutivas como un factor que ha impedido que los partidos se detengan a pensar proyectos a largo plazo.

En conversación con El Mostrador, el exdirectivo del BID también analiza el “comienzo a tropezones” del actual Gobierno, enfocado en darle mayor protagonismo al sector privado. “Es totalmente entendible, porque es lo que la derecha tradicional ha entendido que es la única opción de llevar a los países al desarrollo”, dice.

En ese marco, afirma que la oposición no ha sabido plantear un proyecto a la altura de los desafíos que enfrenta el país, y donde –a su juicio– “hay poca autocrítica” tras la derrota electoral del 2025.

El desafío progresista de reconectar con la ciudadanía

El exministro de Frei Ruiz-Tagle también repasa las aspiraciones del progresismo en la década de los 90 y el horizonte del modelo de bienestar de Europa occidental, como un “conjunto de condiciones que nunca hemos tenido en América Latina”.

Por lo mismo, apunta a observar las particularidades de la región y desde ahí plantearse la pregunta sobre “¿cuál es el nuevo progresismo, el progresismo 2.0 en este mundo multipolar?”.



“Eso es lo que tenemos que sentarnos a conversar. Es lo que nadie está pensando. Tenemos que mirar cómo está cambiando el mundo. Tenemos que mirar después la realidad de América Latina y Chile. Para después generar una reflexión política que permita la construcción de una estrategia que aborde todos esos desafíos simultáneamente. Como eso no lo estamos haciendo, estamos peleando por cosas muy pequeñas en el ámbito de la política doméstica”, señala.



En ese sentido, también aborda la falta de liderazgos en el sector. “La oposición es un conjunto de partidos, un conjunto de siglas con distintas personas que hablan y no siempre hablan en la misma dirección incluso dentro del mismo partido”, sostiene.

“El único líder o rostro conocido que queda es el de Boric, pero no un líder para una parte importante del progresismo. Necesitamos otro tipo de liderazgo, un progresismo más moderno, con menos mochila, más a la par con lo que está ocurriendo en el mundo, que nos permita realmente definir tecnológicamente cuál es nuestra parada con la inteligencia artificial, cuánto nos vamos a abrir, cuán independientes vamos a ser en tecnología. (…) Cuál va a ser la estrategia para moverte en ese mundo, cuáles van a ser tus alianzas, cómo eso te va a ayudar en lo doméstico”, enfatiza Quintana.