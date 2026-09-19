Alerta semanal: el devenir de Chile

La continuidad de las guerras y el aumento de los conflictos traerán mayor destrucción, migraciones masivas y efectos económicos verificables en la vida cotidiana, sin necesidad de ser experto para notarlo.

Entonces, ¿qué se puede hacer? En el ámbito interno, exige asumir la realidad. Y asumir la realidad implica reconocer que Chile es un país muy desigual: un país donde existe una gran mayoría que depende de Fonasa, por decirlo de una manera metafórica, y donde también existe una minoría de altos ingresos.

Ese mismo país, con esas diferencias profundas, comparte una sola institucionalidad y un Gobierno que debe gobernar para todos los chilenos.

Lo único que podemos pedir, recordando a Andrés Bello, es que nuestras instituciones luchen por un norte que sea Chile y las necesidades de su pueblo.

