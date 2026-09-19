[Lo+Leído] A 53 años de su asesinato nominan canción de Víctor Jara a Grammy en voz de Manuel García

Fue en la categoría “Mejor Música para Medios Audiovisuales” por su colaboración en la banda sonora de “La Casa de los Espíritus” en la que interpreta “Deja la vida volar”.

Nominación al Grammy Latino: “Deja la vida volar”, canción de Víctor Jara interpretada por Manuel García, forma parte de la banda sonora de la versión televisiva de La Casa de los Espíritus de Amazon Prime, nominada al Latin Grammy en la categoría “Mejor Música para Medios Audiovisuales”.

“Deja la vida volar”, canción de Víctor Jara interpretada por Manuel García, forma parte de la banda sonora de la versión televisiva de La Casa de los Espíritus de Amazon Prime, nominada al Latin Grammy en la categoría “Mejor Música para Medios Audiovisuales”. Canción de Víctor Jara: El tema fue publicado originalmente en 1966, como parte del álbum debut de Víctor Jara como solista, y ahora vuelve a destacar a través de la interpretación de Manuel García.

El tema fue publicado originalmente en 1966, como parte del álbum debut de Víctor Jara como solista, y ahora vuelve a destacar a través de la interpretación de Manuel García. Producción de la banda sonora: La producción está a cargo del argentino Tomás Videla e incluye, además de “Deja la vida volar”, dos composiciones inéditas de Manuel García: “Blancaluna”, interpretada por NIKOKONT, y “Himno del pueblo”, en voz de Angelo Pierattini.

La producción está a cargo del argentino Tomás Videla e incluye, además de “Deja la vida volar”, dos composiciones inéditas de Manuel García: “Blancaluna”, interpretada por NIKOKONT, y “Himno del pueblo”, en voz de Angelo Pierattini. Nuevo disco y cierre de gira: La nominación coincide con el cierre de la gira “Pánico” de Manuel García, que tuvo cuatro conciertos sinfónicos agotados y recibió elogios de la crítica. El músico también estrenó “Bajo una nube gris”, adelanto de su undécimo álbum, grabado en los Estudios Ojalá de La Habana.

La nominación coincide con el cierre de la gira “Pánico” de Manuel García, que tuvo cuatro conciertos sinfónicos agotados y recibió elogios de la crítica. El músico también estrenó “Bajo una nube gris”, adelanto de su undécimo álbum, grabado en los Estudios Ojalá de La Habana. Próxima gira dedicada a Silvio Rodríguez: García anunció “Al final de este viaje”, un nuevo espectáculo dedicado íntegramente al repertorio de Silvio Rodríguez, que estrenará próximamente en México y llevará por Chile durante el próximo año. El programa contempla presentaciones en el Teatro Nescafé de las Artes el 5 y 6 de marzo, además de tres actuaciones en España durante octubre. Revisa la nota original acá.