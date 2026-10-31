El antimanual de gobierno: acumular crisis sin resolver ninguna

Estamos entrando en algo parecido: la credibilidad del sistema financiero está en duda tras el despilfarro de más de 12 mil millones de dólares de los pensionados, cuando la capitalización individual prometía mejorar las pensiones y ocurrió exactamente lo contrario.

A eso sumamos inflación, desempleo, recortes fiscales mientras autoridades se jactan en redes sociales de viajes millonarios al Caribe en aviones del Estado. Noventa millones en un presupuesto gigante no es tanto, pero ¿y que haría cada jefe o jefa de hogar con esos 90 millones?

Y para colmo, la Federación de Fútbol desafilia a San Marcos por un problema de secretaría en la última fecha. Estamos en crisis.

