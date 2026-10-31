– Argentina evalúa interceptar un buque chileno

Fuentes diplomáticas revelaron a El Mostrador que el Gobierno de Javier Milei estaría preparando medidas para detener, escoltar y multar al carguero chileno Danstar, que establecerá una ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas/Falkland. La operación aún no tiene una estrategia jurídica definida.

– Chile podría responder con una escolta militar

Ante una eventual intervención de la Prefectura Naval Argentina, fuentes chilenas no descartan que la Armada acompañe al buque comercial para garantizar la libre navegación. Especialistas sostienen que la empresa naviera tiene derecho a transitar por aguas internacionales.

– Una ruta comercial de 900 kilómetros

El Danstar, operado por Easter Island Naviera, transportará frutas, lácteos, madera, cemento, gas licuado y maquinaria pesada hasta Puerto Stanley. Argentina teme que esta conexión facilite el abastecimiento del proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en aguas cuya soberanía disputa con Reino Unido.

– Antecedentes de interceptaciones argentinas

La investigación identifica al menos tres episodios anteriores. El más reciente ocurrió en abril de 2024, cuando un guardacostas argentino interceptó al remolcador chileno Beagle a 245 millas náuticas de Comodoro Rivadavia, fuera de la zona económica exclusiva argentina, provocando un reclamo diplomático de Chile.

– Tensión diplomática involucra al Reino Unido

La controversia coincide con contactos entre los gobiernos de Chile y Reino Unido y con advertencias de parlamentarios conservadores británicos sobre bloquear el ingreso argentino al CPTPP. La disputa por las Malvinas amenaza así con extenderse desde el ámbito marítimo hacia las relaciones comerciales y diplomáticas.

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Revelan intención argentina de interceptar buque chileno rumbo a Las Malvinas/Falkland