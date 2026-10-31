Conversaciones democráticas: Ricardo Lagos E. y la nueva sociedad que emergió de la transición

Esta entrevista a Ricardo Lagos continúa la serie de conversaciones con protagonistas políticos de la transición a la democracia, realizadas en 2011 en el marco de la investigación Orígenes del malestar social en Chile, desarrollada en la Universidad de Radboud, de los Países Bajos.

La conversación, realizada el 3 de agosto de 2011, recorre dos momentos estrechamente relacionados. El primero corresponde a la estrategia adoptada por la oposición durante los últimos años de la dictadura. Lagos recuerda cómo, hacia 1987, el plebiscito previsto para el año siguiente comenzó a ser entendido como una oportunidad política concreta para derrotar a Pinochet dentro del itinerario institucional establecido por el propio régimen.

“Ya en el 87 está claro que el 88 hay plebiscito. Entonces, si yo sé que este es el camino que va a transitar Pinochet, me preparo para enfrentar a Pinochet en ese camino”, señala. Desde esa perspectiva, explica también la creación del Partido por la Democracia (PPD) como un instrumento destinado a reunir fuerzas diversas y participar en el plebiscito de 1988.

La conversación se desplaza luego hacia las relaciones entre los partidos, el Estado y los movimientos sociales durante los gobiernos de la Concertación.

Lagos distingue los papeles que corresponden a quienes gobiernan y a quienes representan demandas sociales. A su juicio, la existencia de conflictos entre ambos no eliminaba necesariamente una coincidencia política más amplia respecto de la democracia recuperada.

El pasaje más revelador surge cuando reflexiona sobre las transformaciones experimentadas por Chile después de 1990. El crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la expansión de la educación superior modificaron las expectativas sociales y dieron origen a nuevos sectores medios, más autónomos y difíciles de representar mediante las organizaciones tradicionales.

Lagos plantea entonces una pregunta que, formulada en 2011, adquiere especial vigencia quince años después: “¿Cómo entroncas con la sociedad civil nueva, que es una nueva sociedad civil? Ya no se agota el movimiento social en la Central Unitaria de Trabajadores ni en los presidentes de juntas de vecinos, porque hay más. Te empiezan a surgir estas cosas nuevas”.

La entrevista permite escuchar a uno de los principales protagonistas de la transición intentando comprender una transformación que ya se encontraba en marcha. Las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011 anunciaban la emergencia de actores, demandas y formas de participación que posteriormente alterarían profundamente el escenario político chileno.