Al Pan Pan: Juan Fuenzalida y Víctor Salas sobre querella de Evelyn Matthei y aranceles de Trump

Finalmente será Renovación Nacional la tienda que lidera la querella contra quienes resulten responsables por la “campaña asquerosa” de la que acuso ser víctima Evelyn Matthei de parte del partido Republicano.

“A mí me han tratado como enemiga, no como contrincante (…) Me han tratado de destruir“, sostuvo la exalcaldesa sobre la tienda de José Antonio Kast, quien a la vez, evitó confirmar su apoyo al líder de Republicano si él pasa a la segunda vuelta: “Es bien difícil hacer alianzas con alguien que sonríe en la foto y te acuchilla por la espalda”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre la polémica junto al diputado UDI por Coquimbo Juan Fuenzalida.

También analizamos junto al economista y académico de la Universidad de Santiago (USACh) Víctor Salas la política de aranceles implementada por Donald Trump, que en el caso particular de nuestro país afectaría el de 50% decretado contra las importaciones de cobre, del cual Chile es el principal productor a nivel global.