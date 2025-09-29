Al Pan Pan: Daniel Núñez y Cristián Valdivieso sondeos presidenciales y primera vuelta en la derecha

Hoy en el episodio de Al Pan Pan, el senador Daniel Núñez (PC) y el analista político y director de Criteria, Cristián Valdivieso conversaron sobre el escenario electoral, donde se espera que la candidata del oficialismo presente prontamente su programa de gobierno y por otro lado, la candidata de Chile Vamos a puesto en jaque la aprobación del presupuesto 2026.

Entre otros temas, el exministro de hacienda, Mario Marcel, anunció que votará por Jeannette Jara, aunque condicionó su respaldo al papel que tendría el PC en una eventual administración.

“Voy a votar por Jeannette Jara, porque la conozco como persona y porque me tocó trabajar con ella. Es la ministra con la cual más trabajé del Gabinete del presidente Boric. Pero lo voy a hacer con una aprensión, que es respecto de cuál sería el rol del Partido Comunista en un eventual Gobierno suyo”, sostuvo el exsecretario de Estado en El País.

Asimismo, cuestionó los económicos de Matthei, pero sobre todo el de Kast. “Si uno se guía simplemente por lo que se ha escuchado, es evidente que Kast no sabe cómo recortar los 6.000 millones de dólares” que prometió en sólo 18 meses.

Por otro lado, en la última encuesta de Criteria, Jeannette Jara lidera con 30%, un punto más que el sondeo previo. Luego viene José Antonio Kast con 24% (-1), y Evelyn Matthei, con 14% (-2).

Sin embargo, ante una eventual segunda vuelta, la abanderada del oficialismo más la DC lograría 35% frente al 44% de Kast, mientras que con Matthei caería con 39% versus 34%.

Sobre esto y más en el episodio completo: