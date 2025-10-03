Al Pan Pan: Cristián Monckeberg y Carlos Basso sobre Presupuesto 2026 y caso Julia Chuñil

Las aristas políticas han marcado el proyecto de presupuesto del próximo año. A la polémica por la alusión del Presidente Gabriel Boric a la propuesta de reducir en 6 mil millones de dólares el gasto fiscal que planteó Kast, se suma la discusión por la llamada “glosa republicana”. Este margen de recursos de libre disposición para un gobierno venidero no fue considerado en la actual iniciativa.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, sostuvo que “debe reponerse” para que “el próximo Presidente pueda imprimir sus prioridades. Creo que es un error suprimirlo“. De momento, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, comentó que “eso es parte del debate y que hoy día se dieron en la discusión argumentos a favor y en contra. Vamos a seguir conversando”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre la previa a la discusión en el Congreso del Presupuesto 2026 con el expresidente de Renovación Nacional (RN) Cristián Monckeberg, con quien también abordamos el estado de la carrera presidencial.

Además conversamos con el editor de la Unidad de Investigación de El Mostrador, Carlos Basso, sobre las últimas revelaciones en la desaparición de Julia Chuñil.