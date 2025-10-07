Al Pan Pan: Elizabeth Vera y Gonzalo Müller sobre DD.HH., carrera presidencial y más

A menos de dos semanas del sexto aniversario del estallido social, siguen pendientes las causas de buena parte de quienes quedaron con lesiones en sus ojos por perdigones disparados por carabineros. Durante el estallido, se detectó alrededor de 450 agredidos en sus ojos. Según datos de fiscalía consignados por La Segunda, de los más de 10 mil casos por violencia policial, en sólo el 1,1% se logró una sentencia.

Aún más, según activistas, abogados y organizaciones como la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, al menos 8 afectados se han quitado la vida.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017, Elizabeth Lira, con quien también revisamos el caso de Bernarda Vera, mujer que fue consignada como detenida desaparecida pero se encuentra viviendo en Argentina.

También revisamos la vereda derecha de la carrera presidencial junto al analista político y director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Müller, a propósito de los descuelgues en Chile Vamos a la candidatura de Evelyn Matthei por la de José Antonio kast.