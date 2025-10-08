Al Pan Pan: Frank Sauerbaum y Jeanne Simon sobre discusión presupuestaria, política en EEUU y más

El proyecto de ley del presupuesto sigue siendo materia de discusión entre el oficialismo, la oposición, y por cierto que entre las distintas candidaturas presidenciales.

Está, por ejemplo, la polémica por la dieta presidencial, que en unos meses más comenzará a recibir el presidente Gabriel Boric. Algunos cuestionan los montos. Asimismo, se mantiene la discusión por la ‘glosa republicana’, con divisiones incluso en el oficialismo, ya que la candidata del sector, Jeannette Jara, comentó que “lo más adecuado sería que se repusiera”. A lo último también se suma la deuda pública que pasaría al próximo gobierno.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con el diputado integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Frank Sauerbaum (RN).

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Y a propósito del despliegue de la Guardia Nacional en Chicago por parte de Donald Trump, conversamos con la doctora en Estudios Internacionales y académica de la Universidad de Concepción, Jeanne Simon.