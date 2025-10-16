Al Pan Pan: Marcos Ilabaca (PS) y Tomás Jordán sobre ausencia de diputados en la Cámara y más

A las 11 de la mañana de ayer fracasó una sesión en el Congreso debido a una alta inasistencia de diputados. ¿El efecto? Seis iniciativas sin votarse. Sólo concurrieron 48 parlamentarios.

De los restantes, algunos tenían justificada su ausencia, mientras que cerca de un centenar no se presentó ni dio explicaciones. Estos últimos serán multados con el 2% de su dieta parlamentaria, vale decir, unos $150 mil.

Cabe consignar que, según informó Radio Bío Bío, el Congreso redujo sus sesiones a dos o tres días semanales, ello en medio del periodo electoral.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos la polémica jornada parlamentaria junto al diputado por Los Ríos, Marcos Ilabaca (PS).

También abordamos lo que deja la polémica columna “Parásitos” de Cristián Valenzuela, asesor del candidato presidencial José Antonio Kast (en la que calificaba a una porción de los empleados públicos como “parásitos”), además del creciente protagonismo de la contralora Dorothy Pérez en la discusión pública con el abogado constitucionalista Tomás Jordán.