Al Pan Pan: Raphael Bergoeing y Pablo Matamoros sobre economía nacional y carrera presidencial

En medio de un tensionado ambiente político y años de escaso crecimiento, el economista Raphael Bergoeing publicó una columna en la que apela por los acuerdos para lograr avances. Citando al PNUD y a la encuesta Bicentenario 2025 de la UC, plantea que “Chile enfrenta un déficit generalizado de confianza”, que se manifiesta en los escándalos de mayor cobertura mediática, como el caso Hermosilla y las licencias médicas falsas, entre otros.

En este escenario, cree necesario “aprobar la reforma política y electoral que reduce la fragmentación; y crear un Consejo Económico y Social con representación plural ―Estado, empresas, trabajadores y academia― y mecanismos de consulta a la sociedad civil, como en Irlanda y Corea del Sur, que han institucionalizado la coordinación de reformas a largo plazo, evaluando y corrigiendo las decisiones públicas según sus resultados”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: hablamos con el expresidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad sobre el estado de la economía local.

Además revisamos los últimos hitos de la carrera presidencial y el estado de las principales candidaturas junto al investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Pablo Matamoros.