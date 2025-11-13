Al Pan Pan: Tomás Jordán y Leo Jofré sobre audiencias en caso Muñeca Bielorrusa y presidenciales

“Se ha vulnerado el principio de objetividad”, sostuvo ayer la jueza Michelle Ibacache sobre la labor de fiscalía, en una nueva jornada de formalizaciones por el caso Muñeca Bielorrusa.

La magistrada criticó las filtraciones y la falta de pruebas más precisas, como registros de cámaras por la posible presencia de los abogados de la empresa CBM, Mario Vargas y Eduardo Lagos, en el hogar de la exjueza Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles. A eso sumó la falta de la dirección IP del computador en el que se habría enviado un recurso contra Codelco.

Ibacache también se mostró sorprendida por el actuar de fiscalía: “Es la primera vez que veo que en una audiencia de formalización se integren más pruebas”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre las audiencias del caso destapado por El Mostrador en 2024 con el abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán.

También conversamos con el candidato a diputado por el distrito 9 Leo Jofré (FA), con quien revisamos los hitos de la última semana de campaña antes de las elecciones de este domingo.