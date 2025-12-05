Publicidad

Javier Couso ante “pulsiones autoritarias” de José Antonio Kast: “Son un hecho”

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El abogado constitucionalista adelante que, en caso de vencer Kast en el balotaje, Chile Vamos tendrá un rol clave en el Congreso a la hora de dibujar líneas rojas a eventuales erosiones democráticas por parte del Ejecutivo. “Porque están esas pulsiones autoritarias. Eso es un hecho”, asegura.

El abogado constitucionalista Javier Couso advirtió sobre las “pulsiones autoritarias” de José Antonio Kast, citando como referente el caso del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien, tras acceder democráticamente al poder, copó los órganos de control y modificó las reglas para perpetuarse, en un proceso que Couso comparó con el de Hugo Chávez. Señaló que estas pulsiones en Kast son un “hecho”, evidenciado en sus cercanías con figuras como Krassnoff y sus comentarios sobre Pinochet.
El abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, advirtió la existencia de “pulsiones autoritarias” en la figura del candidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast: “Eso es un hecho”.

En conversación con Al Pan Pan, Couso contextualizó la campaña de Kast a la luz de otros líderes regionales, en particular del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. “Bukele lo que hizo fue, de manera grosera, fue sacar a los integrantes de la Corte Constitucional para que allí donde decía que estaba prohibida su reelección, dijera que está permitida”.

“Fue grotesco. Y una vez que tenían su bolsillo, todos los entes de control pasaron a ser lo que es una dictadura, no hay otro. Una dictadura electa que, además, como cambió las reglas para que sea permanentemente reelegible, vamos a tener a Bukele probablemente por mucho tiempo. Algo no muy distinto a lo que hizo en su momento [Hugo] Chávez“, complementó, citando que el fallecido presidente venezolano accedió ―al igual que Bukele― democráticamente al poder, tanto en 1999 como en 2002.

Con esos antecedentes, el abogado advirtió: ¿Por qué uno tiene que estar sumamente alerta ante un eventual Gobierno de Kast? Porque están esas pulsiones autoritarias, eso es un hecho. No se entiende que sea tan cercano a alguien como Krassnoff, o que diga que le caía bien Augusto Pinochet, digamos. No está solo en eso, pero lo claro es que está esa pulsión y hay que estar alertas“.

Couso también evaluó un contrapeso de poder en el Legislativo al eventual Gobierno de Kast, y que en el escenario poselecciones parlamentarias recaería en su propio sector: “En Chile va a ser absolutamente clave lo que haga ese grupo de Chile Vamos que está en el Congreso, si se va a someter o no a los republicanos a la hora de leyes que pudieran minar el estado constitucional democrático de derecho. Eso va a ser la clave”.

Ultraconservador vs ultraderechista

A modo de instrumento para evaluar los riesgos de Gobierno de José Antonio Kast, Couso citó al politólogo alemán Jan-Werner Müller, quien hace una diferenciación clave entre un ultraderechista y un ultraconservador: los segundos no descartan una alternancia en el poder, a diferencia de los primeros.

“Un ultraderechista se caracteriza por no creer en la alternancia en el poder, porque considera que él o ella y su grupo son los únicos que tienen una línea directa con el alma de la nación. Y, por lo tanto, por definición todos los adversarios políticos son traidores a la patria. Y uno no quiere, si uno se compra ese argumento, que los traidores a la patria detenten por algún tiempo el poder”, explica.

“En ese sentido viene toda una secuela de actitudes iliberales. Son personas que empiezan a atacar a la prensa, por ejemplo, virulentamente; que atacan a los disidentes con todo tipo de elementos; que jamás reconocen una derrota electoral porque siembran dudas respecto a la legitimidad de la elección, de si se contaron bien los votos, si hubo fraudeelectoral, etc. Entonces, desde ese punto de vista, y tratan además, finalmente, perdón, de copar todos los entes autónomos de control, como la Judicatura, las Contralorías, las Fiscalías,etc”, adelanta el abogado constitucionalista.

