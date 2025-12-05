Javier Couso ante “pulsiones autoritarias” de José Antonio Kast: “Son un hecho”

El abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, advirtió la existencia de “pulsiones autoritarias” en la figura del candidato presidencial y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast: “Eso es un hecho”.

En conversación con Al Pan Pan, Couso contextualizó la campaña de Kast a la luz de otros líderes regionales, en particular del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. “Bukele lo que hizo fue, de manera grosera, fue sacar a los integrantes de la Corte Constitucional para que allí donde decía que estaba prohibida su reelección, dijera que está permitida”.

“Fue grotesco. Y una vez que tenían su bolsillo, todos los entes de control pasaron a ser lo que es una dictadura, no hay otro. Una dictadura electa que, además, como cambió las reglas para que sea permanentemente reelegible, vamos a tener a Bukele probablemente por mucho tiempo. Algo no muy distinto a lo que hizo en su momento [Hugo] Chávez“, complementó, citando que el fallecido presidente venezolano accedió ―al igual que Bukele― democráticamente al poder, tanto en 1999 como en 2002.

Con esos antecedentes, el abogado advirtió: ¿Por qué uno tiene que estar sumamente alerta ante un eventual Gobierno de Kast? Porque están esas pulsiones autoritarias, eso es un hecho. No se entiende que sea tan cercano a alguien como Krassnoff, o que diga que le caía bien Augusto Pinochet, digamos. No está solo en eso, pero lo claro es que está esa pulsión y hay que estar alertas“.

Couso también evaluó un contrapeso de poder en el Legislativo al eventual Gobierno de Kast, y que en el escenario poselecciones parlamentarias recaería en su propio sector: “En Chile va a ser absolutamente clave lo que haga ese grupo de Chile Vamos que está en el Congreso, si se va a someter o no a los republicanos a la hora de leyes que pudieran minar el estado constitucional democrático de derecho. Eso va a ser la clave”.

Ultraconservador vs ultraderechista

A modo de instrumento para evaluar los riesgos de Gobierno de José Antonio Kast, Couso citó al politólogo alemán Jan-Werner Müller, quien hace una diferenciación clave entre un ultraderechista y un ultraconservador: los segundos no descartan una alternancia en el poder, a diferencia de los primeros.

“Un ultraderechista se caracteriza por no creer en la alternancia en el poder, porque considera que él o ella y su grupo son los únicos que tienen una línea directa con el alma de la nación. Y, por lo tanto, por definición todos los adversarios políticos son traidores a la patria. Y uno no quiere, si uno se compra ese argumento, que los traidores a la patria detenten por algún tiempo el poder”, explica.

“En ese sentido viene toda una secuela de actitudes iliberales. Son personas que empiezan a atacar a la prensa, por ejemplo, virulentamente; que atacan a los disidentes con todo tipo de elementos; que jamás reconocen una derrota electoral porque siembran dudas respecto a la legitimidad de la elección, de si se contaron bien los votos, si hubo fraudeelectoral, etc. Entonces, desde ese punto de vista, y tratan además, finalmente, perdón, de copar todos los entes autónomos de control, como la Judicatura, las Contralorías, las Fiscalías,etc”, adelanta el abogado constitucionalista.