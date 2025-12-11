Al Pan Pan: Gabriela Clivo y Tomás Jordan sobre economía en campaña presidencial y sistema judicial

Uno de los principales temas en el debate de Anatel fue el de la ley de 40 horas. Si bien el Banco Central señaló que la implementación gradual de esta ley, junto al alza del sueldo mínimo, ha tenido un impacto adverso en la creación de empleo formal y ha aumentado costos para las empresas, Jeannette Jara defendió su implementación desde el punto de vista social.

Asimismo, quedaron dudas respecto de si en un eventual Gobierno de José Antonio Kast se revisaría esta medida para las pymes, tal como dice su programa. En cualquier escenario, él lo descartó.

Y en paralelo a esta discusión, ayer se dio a conocer las cifras de exportaciones: entre enero y noviembre, escalaron hasta casi los $ 96 mil millones de dólares, lo que equivale a un alza de 6,8% frente al mismo periodo del año pasado. En 2025, se podría alcanzar una cifra récord.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la economista académica de la Universidad Católica y socia de Vios Consulting, Gabriela Clivo.

También conversamos con el abogado constitucionalista Tomás Jordan sobre el sistema judicial en Chile, duramente golpeado durante los últimos años por las redes de intereses detectadas al interior, y que involucran tanto a jueces, abogados y fiscales.