Al Pan Pan: Rodrigo Arellano y Fernando Atria analizan la victoria presidencial de J.A. Kast

José Antonio Kast se impuso con contundencia en la segunda vuelta presidencial, superando por casi 20 puntos a Jeannette Jara. Con el 99,97% de las mesas escrutadas, el candidato republicano obtuvo el 58,16% de los votos y ganó en todas las regiones del país.

Su victoria se explicó por una campaña centrada en seguridad, migración y crecimiento económico, capitalizando el descontento con el Gobierno de Gabriel Boric. El Presidente Electo asumirá el 11 de marzo de 2026 y enfrentará un Congreso fragmentado y un país altamente polarizado.

En su primer discurso como presidente electo llamó a la unidad, agradeció a su familia, a Dios, a expresidentes y a candidaturas que contribuyeron a la mayoría histórica, destacando que “no ganó un partido, ganó Chile”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: leemos los resultados con el analista político y vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Rodrigo Arellano.

Por la vereda del frente, analizamos la derrota de la candidata oficialista con el miembro del Comité Central del Frente Amplio y ex convencional constituyente, Fernando Atria.