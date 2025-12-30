Al Pan Pan: Raúl Soto y Camilo Herrera sobre agenda del PC poselecciones y prioridades ciudadanas

La polémica por el acuerdo en el pleno del Partido Comunista (PC) para “impulsar hitos de movilización amplia y unitaria” durante el gobierno de José Antonio Kast, ha generado cuestionamientos en la oposición y también en el oficialismo. Entre los últimos está el diputado del PPD, Raúl Soto, quien comentó que “estar llamando a movilizaciones masivas, cuando el gobierno próximo todavía ni siquiera empieza, es de una imprudencia e irresponsabilidad mayúscula“.

Agregó que en el PPD “vamos a hacer una oposición responsable y constructiva, y me parece que el Partido Comunista está intentando delinear algo distinto, que desde mi perspectiva es una oposición irresponsable y destructiva”.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos sobre la disputa en la interna oficialista tras la derrota en las elecciones presidenciales con Raúl Soto.

También conversamos con el director ejecutivo de la Corporación 3xi, Camilo Herrera, a propósito del estudio desarrollado en conjunto a Balloon Latam, y que muestra que el desarrollo en Chile se concibe desde urgencias inmediatas como empleo, economía, seguridad y salud. Sin embargo, los desafíos colectivos aparecen sólo al proyectar el país a 5 o 20 años.